Algérie: Oran - Décès de l'ancien international du MC Oran Lahouari Beddiar

- Lahouari Beddiar, ancien international algérien du MC Oran est décédé en début de soirée de lundi au niveau du Centre hospitalier universitaire d'Oran à l'âge de 82 ans, des suites d'une longue maladie, a appris l'APS auprès de sa famille.

Le défunt a été admis au CHU d'Oran depuis plusieurs semaines. Ancien défenseur de la formation phare de la capitale de l'Ouest du pays, il avait reçu plusieurs hommages au cours de toute la durée de son hospitalisation.

Des hommages, des cadeaux et des aides ont été remises à ce monument du sport, qui a beaucoup servi le football algérien et oranais en particulier.

D'ailleurs, les supporters de sa génération n'en parlent que du bien, non seulement pour sa bravoure mais aussi de sa sagesse sur et en dehors des terrains de football. « Hadj Beddiar nous a beaucoup aidés à nos débuts par ses judicieux conseils et ses recommandations avec son ami de toujours, feu Abdelkader Fréha.», témoigne un ancien fan du MCO.

De son côté, Omar Belatoui, un autre ancien défenseur du Mouloudia, a estimé que « Hadj Beddiar Lahouari savait, avec Fréha, comment calmer les joueurs impétueux et régler les problèmes internes du club. Ces deux messieurs nous avaient appris l'amour des couleurs du Mouloudia et de la ville d'Oran et créer la joie au sein des supporters».

Le défunt sera inhumé mardi au cimetière Aïn El Beïda (Oran), et ce, après la prière d'Al Dohr, et à partir de son domicile sis à la cité Dar Al Hayat à M'dina J'dida, précise-t-on de même source.