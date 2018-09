Algérie: Etude pour l'ouverture d'une ligne terrestre de transport de voyageurs Tindouf - Nouakchott

L'achat des tickets s'effectue en utilisant des cartes bancaires et postales dans le cadre de la modernisation de la société et le développement du secteur du transport routier.

En inspectant l'aérodrome d'El Bayadh, Abdelghani Zaalane a souligné que cette infrastructure connait un déficit dans son exploitation, annonçant une étude avec les compagnies "Tassili Airlines" et "Air Algérie" pour augmenter le nombre de vols via cet aérodrome qui assure actuellement un vol par semaine en direction d'Alger.

- Une étude est en cours pour l'ouverture d'une ligne terrestre de transport de voyageurs reliant la wilaya de Tindouf et la capitale de Mauritanie (Nouakchott), a annoncé lundi à El Bayadh le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaalane.

