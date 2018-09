Sénégal: An 16 du naufrage du «Joola» - Des orphelins «victimes» du decret d'application des pupilles de la nation

Au-delà de cela, chaque année, l'Office Nationale des Pupilles de la Nation récompense les meilleurs élèves des classes de troisième et de terminale. Et la plus grande satisfaction est venue de la performance d'un enfant pupille qui a réussi au Baccalauréat et qui est allé poursuivre ses études en droit au Canada, là où il a été couronné comme meilleur étudiant de sa promotion. Un honneur pour les familles de victimes du Joola qui vont dépoussiérer ce dossier des pupilles de la nation cette année au cours des 16 ans commémorant le naufrage du «Joola».

Une bataille pour la prise en charge de ces orphelins que mènent depuis les membres de l'ANFV/JOOLA qui ne cessent de réclamer une rétroactivité du décret d'application. «Nous voulons que l'Etat respecte le caractère expressément rétroactif de la loi. Plus d'un millier d'enfants orphelins laissés en rade à cause de ce décret, nous estimons que le décret ne peut pas être au-dessus de la loi qui est clair à ce sujet... », note-t-il. Aujourd'hui, la prise en charge de ces enfants est totale, se réjouit tout de même le président de l'association qui salue également la hausse de l'allocation attribuée aux pupilles qui passe de 20.000 francs à 30.000 francs CFA.

