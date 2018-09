Algérie: Colloque international "Syphax" - Plaidoyer pour la reprise du programme national de fouilles

- Les participants au colloque international sur le royaume Massassyl, le roi Syphax et la rencontre de Siga 206 av JC, dont les travaux ont pris fin lundi soir à Ain Témouchent, ont plaidé pour la reprise du programme national de fouilles dans les grands sanctuaires numides et l'encouragement de la production artistique concernant les personnages de Massassyl en vue de valoriser leur image historique.

Le secrétaire général du Haut commissariat à l'amazighité (HCA), Si El Hachemi Assad a indiqué que ce colloque, organisé par son instance sous le haut patronage du président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, s'est soldée par neuf principales recommandations s'articulant notamment sur la reprise du programme national de fouilles des équipes pluridisciplinaires et l'encouragement de la production artistique en général et cinématographique en particulier, surtout concernant les personnages de Massassyl en vue de valoriser leur image historique.

Il a ajouté, que les recommandations ont trait également à la prise d'initiatives en collaboration avec la wilaya et l'Office national de gestion et d'exploitation des biens culturels protégés pour préserver les sites archéologiques de la wilaya d'Ain Témouchent dont le site de Siga, la reprise de l'expérience initiée par l'APC d'Alger centre sous le patronage du HCA portant sur un concours de réalisation de la statue de Massinissa à Alger et la relance de cette expérience au chef-lieu de wilaya d'Ain Témouchent concernant l'effigie du roi Syphax.

Il a été aussi recommandé la collecte, la valorisation et la numérisation des recherches et de thèses débattus dans les universités algériennes et à l'étranger traitant du royaume de Massessyl et de son roi Syphax, en plus d'encourager les étudiants de master et de doctorat des départements d'histoire et d'archéologie à travailler sur ce thème, a ajouté M Assad.

Les participants à cette rencontre académique de trois jours ont exprimé leur souhait de créer un musée régional des monuments du royaume Massassyl au niveau d'une wilaya de l'Ouest algérien et d'entreprendre des initiatives auprès des musées à l'étranger conservant des collections d'arts plastiques et d'œuvres de sculpture mettant en exergue l'effigie de Syphax et la rencontre historique de Siga.

Les recommandations ont insisté aussi sur la poursuite des recherches et des découvertes dans le domaine de l'histoire des rois numides, de même que la programmation d'un de deux thèmes "royaume de Maurétanie" et "femmes amazighes" pour les rencontres du HCA de 2019.

Si El Hachemi Assad a signalé que ces recommandations émises par les participants interviennent dans le cadre des orientations de l'Etat et ouvrent le chemin pour la coordination des efforts pour la concrétisation des recommandations sur le terrain et la contribution efficacement à la préservation du patrimoine matériel et archéologique que recèle l'Algérie et qui constitue une partie de la mémoire et de l'identité nationales.