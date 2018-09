Algérie: Les Etats-Unis d'Amérique entretiennent de très fortes relations avec l'Algérie

Ce cérémonie a été marquée par des spectacles artistiques dénotant d'une maitrise de l'anglais chez des enfants et des jeunes et un hommage rendu à l'Emir Abdelkader et Abraham Lincoln, deux personnages historiques marquant les relations historiques entre les deux pays, en plus de la célébration de la journée mondiale de la paix.

Elle a valorisé, à l'occasion, cet espace lancé en 2008 dans le cadre de la coopération entre l'université d'Oran 1 et l'ambassade des USA avec 50 adhérents et qui compte actuellement pas moins de 700 adhérents.

Pour sa part, Fatima Kazi Aouel, coordinatrice du "Coin américain" à Oran, un espace d'échange culturel algéro-américain et d'enseignement de la langue anglaise, a indiqué que cette grande dynamique reflète l'ouverture du jeune algérien aux cultures et à l'apprentissage des langues.

Dans une allocution pour la circonstance à l'amphithéâtre de l'université de sciences et technologies d'Oran (USTO) "Mohammed Boudiaf", l'ambassadeur a exprimé sa satisfaction quant à l'intérêt des associations algériennes et des étudiants porté aux programmes d'échange culturel entre les deux pays.

