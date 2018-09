Cote d'Ivoire: 73e assemblée générale de l'Onu - Les priorités de Maria Fernanda Espinosa Garcés

Les délégations continuent d'affluer à New York qui est dans l'objectif de tous les projecteurs, à l'occasion de la 73e session de l'Assemblée générale de l'Organisation des nations unies (Onu) dont les travaux préliminaires sont ouverts depuis le 18 septembre.

Au siège de l'Onu, à New-York, les drapeaux des 193 pays membres flottent sur des mâts. La ceinture sécuritaire est impressionnante. Les forces de l'ordre déployées massivement veillent au grain. Postées à toutes les entrées de l'édifice, elles refusent toute distraction.

La fouille est faite systématiquement et avec toute la rigueur que l'on reconnaît aux Américains. Chaque délégation doit strictement respecter les consignes de sécurité. « Chacune de mes actions tiendra compte du fait que nos peuples sont les principaux concernés par nos engagements et nos décisions, et que nous sommes redevables envers eux ».

Cet engagement pris par la présidente de l'Assemblée générale de l'Onu, l'Equatorienne María Fernanda Espinosa Garcés, traduit sa volonté, comme l'indique le thème général de la 73e session de l'Assemblée générale de l'organisation, de « faire de l'Onu, une organisation pour tous, une force mondiale fondée sur des responsabilités partagées, au service de sociétés pacifiques, équitables et durables ».

Ainsi, la nouvelle présidente de l'Assemblée générale de l'Onu, le bien-être des peuples sera son objectif principal durant son mandat. Elle l'a bien précisé dans son premier discours à la tribune de l'Onu. « À partir d'aujourd'hui, vous pouvez être sûr que je travaille pour le drapeau bleu de nos nations unies, en promouvant les intérêts et les engagements partagés de tous les 193 États membres », a dit la nouvelle présidente au premier jour de la 73e session de l'Assemblée générale.

En effet, le débat annuel de haut niveau, officiellement connu sous le nom de Débat général, commence ce mardi 25 septembre avec un ordre du jour très chargé couvrant l'ensemble des questions internationales, y compris le développement durable, le changement climatique, la paix et la sécurité, les droits de l'Homme, les problèmes de santé publique et l'égalité des sexes.

Promouvoir le travail décent pour tous, mettre l'accent sur les défis de l'accès à l'emploi, aux soins de santé et aux espaces publics auxquels les personnes en situation de handicap sont confrontées et renforcer l'engagement politique et social à leur égard ; promouvoir l'action environnementale en vue de la mise en œuvre de l'accord de Paris sur le développement durable et les changements climatiques, la problématique des migrants et des réfugiés, l'égalités des sexes, la revitalisation de l'Onu, les questions liées à la jeunesse, la paix et la sécurité sont les thématiques au centre de ces débats.

Élue le 5 juin dernier par les Etats membres des Nations unies, la ministre des Affaires étrangères de l'Equateur qui est la quatrième femme à diriger l'Assemblée générale et la première présidente originaire d'Amérique latine et des Caraïbes, est bien consciente de cette lourde responsabilité de porter les problèmes du monde devant le monde. Ce, en donnant la parole à chaque pays membre de s'exprimer à la tribune de l'Onu pour partager la vision de son pays, de son continent pour un monde juste, pacifié et pacifique où les droits humains légaux sont protégés, à tous les niveaux de l'échelle mondiale.

Celle qui avait dédié son élection à la présidence de l'Assemblée générale de l'Onu aux enfants et femmes, n'entend pas se dérober à cet objectif en invitant chaque pays membre à regarder dans la même direction pour soutenir « les femmes qui se sont engagées en politique ; celles qui exigent l'égalité sur le lieu de travail ; les femmes et les filles victimes de violence ; les filles et les adolescents qui exigent l'accès à une éducation de qualité ».

Mieux, pour Espinosa, la nouvelle Présidente, « l'Assemblée générale n'est pas seulement le forum le plus démocratique et le plus représentatif au monde. C'est un espace qui englobe les cultures les plus diverses du monde ».