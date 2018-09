Afrique: Salon international de la plasturgie - Le Maroc à l'heure du Smart Packaging

La Fédération Marocaine de Plasturgie (FMP), en collaboration avec Global Fairs & Events, organise la troisième édition de Plast Pack, Salon international du packaging et solutions d'emballage plastiques, de l'impressions, du 12 au 15 décembre 2018 au centre d'exposition de l'Agence Marocaine des Investissements et Exportations (AMDIE), ex OFEC de Casablanca, au Maroc.

Placé sous l'égide du Ministère de l'industrie, de l'Investissement du Commerce et de l'économie numérique du Maroc, cette troisième édition de Plast Pack accueillera180 exposants de 28 pays des 5 continents et 15 000 visiteursdont des délégations d'acheteurs venues de 9 pays. Tous réunis autour de la thématique centrale:"Quelles solutions innovantes pour le secteur de l'emballage africain".

En effet, le Smart Packaging aussi appelé "emballage actif" ou"emballage intelligent"sera une des stars de la 3e édition de Plast Pack, prévue du 12 au 15 décembre 2018 au centre d'exposition de l'Agence Marocaine des Investissements et Exportations (AMDIE), ex OFEC de Casablanca, au Maroc. Toujours à l'affût des dernières tendances et innovationspour soutenir l'intelligence économique et la compétitivité du secteur de la plasturgie du Royaume dans son ensemble, la Fédération Marocaine de Plasturgie (FMP) promeut des solutions modernes. Objectif : encourager l'évolution du secteur et son acheminement vers des solutions et performances durables.

Le Smart Packaging désigne les systèmes d'emballage utilisés avec les aliments, les produits pharmaceutiques et plusieurs autres types de produits. Ces emballages intelligents sont un ensemble d'emballages actifs - qui interagissent avec un produit ou son environnement interne ou externe par un processus physique, biologique et / ou chimique pour améliorer la sécurité, la préservation et / ou la qualité - et un emballage intelligent rendre compte de l'état et/ou de l'environnement d'un produit, suivre le produit par le biais de la distribution et appliquer une application pour l'intégrité des emballages, la sécurité, la qualité, la traçabilité et la vérification.

A l'instar des pays les plus avancés dans le domaine, le Maroc s'est lancé dans le développement des emballages innovants et durables pour la distribution de produits. Le smart packaging va au-delà des emballages en carton compact ou autres novateurs et durables. Il concerne aussi a fabrication de feuilles de carton pour denrées alimentaires la chaîne de valeur du smart packaging (bio polymères, nanotechnologies, plasma, packaging et industrie agro-alimentaire),

Les emballages intelligents offrent un large éventail de solutions pour la vie moderne. Ils apportent plus de garantie dans la sécurisation du produit, la qualité du produit, l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement, l'intégrité et la communication entre les fabricants et les consommateurs.

Ils peuvent aider à réduire considérablement les coûts de transport et de logistique et peuvent jouer un rôle important dans la protection non seulement du produit mais aussi de l'environnement. Pour cette raison, il est nécessaire d'accroître l'utilisation de matériaux d'emballage intelligents.

Ces matériaux incluent des innovations telles que les nanofibres, les nanoparticules, les revêtements plasmatiques, les matériaux intelligents pour l'électronique imprimée, les capteurs et les étiquettes, les composites de cellulose, les polymères, les nouveaux matériaux « biosourcés »et les fibres récupérées.