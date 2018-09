Ile Maurice: Dans les toilettes publiques, un septuagénaire dépouillé de Rs 6000 par deux malfrats

Vimesh Baichoo et Tishan Purang ont été arrêtés durant le week-end, lors d'une opération de l'Anti-Robbery Squad SSU menée par les inspecteurs Seewoo et Jeean et la police criminelle de Port-Louis Nord, sous la supervision du surintendant de police Bansoodeb. Ils sont passés aux aveux au cours de leur interrogatoire.

Le septuagénaire, un résidant de Plaine-Magnien, se rendait aux toilettes lorsque deux hommes ont surgi pour l'attaquer et lui voler Rs 6 000. Un peu plus tôt, ils avaient accosté le vieil homme pour demander Rs 25 en emprunt car leur moto était tombée en panne.

