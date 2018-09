Ile Maurice: Assemblée générale annuelle - Business Mauritius fait le point après trois ans

Aucune question ou interrogation n'a émergé de l'assistance au moment où la troisième assemblée annuelle de Business Mauritius entamait, le lundi 24 septembre, sa phase finale. Elle se tenait sous la présidence de Cédric de Spéville, à l'hôtel le Labourdonnais, Port-Louis.

La raison : les points abordés lors de cette assemblée ont été présentés de manière compréhensible. Il y a trois ans, Business Mauritius est née de la fusion de la Mauritius Employers' Federation (MEF) et du Joint Economic Council (JEC). L'objectif étant de permettre au secteur privé de réunir ses forces jusqu'ici dispersées et parler d'une seule voix. Lundi, on a assisté à l'émergence d'une organisation, regroupant des directeurs et des Chief Executive Officers, ayant atteint sa vitesse de croisière. Elle a instauré une approche inclusive et intégrée, essentielle pour favoriser l'adaptation dans son environnement immédiat et plus élargi.

Cela, grâce à l'apport de trois commissions qui permettent à Business Mauritius de renforcer ses assises sur le plan économique et social. Il s'agit de la commission portant sur le développement économique national, la commission œuvrant pour un mode de développement qui respecte l'environnement et qui se soucie d'une croissance la plus inclusive possible. La troisième commission a pour finalité de susciter un changement de paradigme dans les relations employés-employeurs chez les entreprises. Une posture susceptible, selon Business Mauritius, de contribuer à l'amélioration de la compétitivité, entre autres.

Il existe deux éléments qui illustrent cette approche globale de Business Mauritius. Le premier se situe au niveau de son orientation stratégique pour l'exercice 2018- 2019. Une des principales caractéristiques de l'approche adoptée sur le plan de la stratégie économique est le recours à une National Business Sector Roadmap. Il s'agit d'une feuille de route où seront consignés les besoins de la communauté des affaires sur les court, moyen et long termes, par rapport au développement du secteur traditionnel et des secteurs émergents de l'économie. C'est un instrument dont Business Mauritius pourra se servir dans ses échanges et lors des exercices de dialogue avec les autorités.

Recyclage des déchets

Au chapitre de la stratégie concernant la gestion du capital social, on relève, entre autres, l'élaboration d'un Code of Corporate Human Capital Practices. Le principal objectif de ce code vise à doter les entreprises de moyens pour les aider à bien gérer l'impact des technologies dites disruptives, à savoir l'intelligence artificielle, la technologie blockchain et la Fintech. Ce qui devrait amener ces entreprises à réduire au minimum les effets de ces technologies innovantes sur leurs opérations.

Dans le domaine des opérations associées à une croissance inclusive et durable, on notera surtout le lancement d'un projet pilote se rapportant à l'économie circulaire, impliquant les grandes aussi bien que les entreprises moyennes. L'idée est de rationaliser les initiatives entreprises par les sociétés dans le domaine de la gestion des déchets.

L'autre segment qui va bénéficier d'une nouvelle impulsion a trait aux opérations internes de Business Mauritius. Est, entre autres, envisagée l'élaboration d'un mécanisme dont le principal objectif sera d'harmoniser le mode opératoire de Business Mauritius pour la prestation de ses services, la mise en place d'un projet de construction à Ébène, le renforcement de ses capacités de communication.

Le deuxième élément est l'intérêt de Business Mauritius pour que le principe de recyclage soit partie intégrante de la préoccupation du monde des affaires. Un Waste Stream Management a été de ce fait mis en place. Cet intérêt pour le recyclage a abouti à l'élaboration d'un projet pilote, avec la participation de huit groupes d'entreprises. Le but est de s'assurer que les entreprises participent à une vaste opération de tri de déchets.

Entre ces deux pôles, se trouve un vaste champ d'activités. Sa principale caractéristique est cette volonté de tirer le maximum d'opportunités d'un monde en perpétuelle mutation. Cette liste inclut la recherche et l'innovation, l'aide aux petites et moyennes entreprises à rehausser leur niveau de savoir-faire, leur norme d'opération, l'implication de Business Mauritius dans la mise en place de projets de formation professionnelle, susceptibles d'augmenter les chances de recrutement des bénéficiaires. Mais aussi la mise en chantier d'un programme national d'efficacité énergétique, avec la collaboration du ministère de l'Energie, de l'Agence française de développement, le Business Road Safety, qui consiste à s'impliquer davantage dans des programmes de sécurité routière.