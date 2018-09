Afrique: Un chirurgien du Soudan du Sud remporte la distinction Nansen 2018 pour les réfugiés (HCR)

« Nous traitons tout le monde ici, sans nous soucier de qui ils sont -- les réfugiés, les déplacés internes, les membres des communautés hôtes », a expliqué le Dr Atar dans un communiqué du HCR. « Ce qui me rend heureux, c'est de me rendre compte que mon travail a épargné de la souffrance ou sauvé la vie de quelqu'un. »

À son arrivée à Bunj, il a monté son premier bloc opératoire dans un dispensaire abandonné où ses premières opérations ont été réalisées sur des tables empilées les unes sur les autres. Depuis son établissement dans cette petite ville, le Dr Atar travaille sans relâche pour mobiliser des financements et former des jeunes aux soins infirmiers et obstétricaux.

L'unique appareil de radiographie de l'hôpital ne fonctionne pas et le bloc opératoire est éclairé par un unique plafonnier. L'électricité est générée par des groupes électrogènes qui tombent souvent en panne. Comme l'hôpital de Maban est l'unique hôpital de l'État du Haut-Nil, il est régulièrement surchargé par le nombre de patients et les services débordent hors de ses murs.

Cette année, la distinction est décernée au Dr Atar en reconnaissance de ses 20 années d'engagement exceptionnel et de ses efforts inlassables à apporter des soins médicaux aux personnes contraintes de fuir le conflit : plus de 200.000 personnes, dont environ 144.000 réfugiés originaires de l'État du Nil Bleu au Soudan, a déclaré le HCR.

