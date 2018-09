Afrique: L'ONU à l'épreuve des nationalismes

Malgré ce fractionnement imposé au reste de la planète par la première puissance mondiale, le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies appelle de tous ses voeux les dirigeants de la planète à conjuguer leurs efforts pour barrer la voie à l'émergence des nationalismes et des populismes. «Par ces temps de fragmentation et de polarisation, le monde a besoin de cette assemblée pour montrer la valeur de la coopération internationale », a souligné Antonio Guterres.

D'autant plus que cette rencontre annuelle de l'ONU se tient dans un contexte marqué par la défiance des Etats-Unis à l'égard du multilatéralisme. En quelques mois, Washington s'est retirée de l'accord de Paris sur le climat, de l'accord sur le nucléaire iranien et du pacte mondial sur la migration.

Les chefs d'Etat et de gouvernement du monde se retrouvent dès ce mardi à New- York à la faveur de la 73e Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies (ONU). Pendant une semaine, les dirigeants de la planète vont tenter d'apporter une réponse aux grands défis actuels du monde, notamment la paix et le changement climatique.

