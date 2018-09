Congo-Brazzaville: Développement - La sécurité des aliments en Afrique au centre d'une réunion à Bruxelles

La rencontre a été organisée par le Centre technique de coopération agricole et rurale, en collaboration avec la direction générale Développement et coopération et la direction générale de la Santé et de la sécurité alimentaire de la Commission européenne, le secrétariat ACP et Global food safety partnership.

Les intervenants ont rappelé que la sécurité alimentaire est liée, directement ou indirectement, à la réalisation de bon nombre des Objectifs de développement durable, en particulier ceux qui concernent l'éradication de la faim ainsi que de la pauvreté et qui promeuvent la santé et le bien-être.

Pour les participants, la sécurité alimentaire et nutritionnelle n'est réalisée que lorsque des éléments essentiels d'un régime alimentaire sain sont propres à la consommation. Elle est aussi capitale à la croissance et la transformation de l'agriculture nécessaires pour nourrir une population mondiale croissante et plus prospère, la modernisation des systèmes alimentaires nationaux et l'intégration favorable d'un pays dans les marchés régionaux et internationaux.

La charge mondiale des maladies d'origine alimentaire équivalait, en 2010, à trente-trois millions de DALY (années de vie en bonne santé perdues à cause de la maladie ou de la mort) : chaque année, près de six cents millions de personnes, soit près de une personne sur dix dans le monde, tombent malades après avoir consommé des aliments contaminés et quatre cent vingt mille en meurent, d'après les estimations du Groupe de référence de l'Organisation mondiale de la santé sur l'épidémiologie des maladies d'origine alimentaire.

Les problèmes liés à la sécurité alimentaire occasionnent près de deux mille décès par jour en Afrique et la contamination, la diarrhée ainsi que d'autres éclosions de maladies d'origine alimentaire restent très élevées. Afin d'améliorer la quantité et la qualité des activités de renforcement des capacités en matière de sécurité alimentaire en Afrique subsaharienne, le Programme mondial pour la sécurité sanitaire des aliments a commandé une cartographie et une analyse des institutions, initiatives et ressources actuelles consacrées au renforcement des capacités en matière de sécurité alimentaire dans cette sous-région.

Dans son rapport intitulé "Food safety in Africa: past endeavors and future directions", sont présentées des données, une analyse et des recommandations auxquelles peuvent recourir des organisations actives au niveau de la sécurité alimentaire en Afrique subsaharienne en vue d'améliorer l'impact de leurs efforts. Le rapport se concentre sur les investissements et activités de renforcement des capacités en matière de sécurité alimentaire par la communauté internationale de donateurs et sur les moyens pour les donateurs et gouvernements africains "de mieux cibler et coordonner ces investissements, avec une plus grande synergie entre le secteur public et le secteur privé".

Le thème central du rapport est la collaboration possible entre les donateurs, les gouvernements africains et le secteur privé "pour maximiser l'impact des investissements dans le renforcement des capacités en matière de sécurité alimentaire et pour améliorer la sécurité alimentaire. Tout le monde s'accorde sur la nécessité d'une telle collaboration. La difficulté est de promouvoir et soutenir un changement des pratiques actuelles". Dans ses conclusions, le rapport émet des recommandations sur la base de données tirées de plus de cinq cents projets et activités financés par des donateurs ainsi que l'input de près de deux cents spécialistes et parties prenantes. Puis il délivre des conseils pour aider les donateurs et gouvernements africains à mieux cibler et coordonner les investissements, avec une plus grande synergie entre le secteur public et le secteur privé.