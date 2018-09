Gabon: Internet - Les réseaux sociaux et la « génération Android »

Aujourd'hui, les jeunes sont de plus en plus appelés « enfants de la génération Android ». Ils ont grandi avec internet au bout des doigts. Ils maîtrisent quasiment tout sur le web et sont toujours "online" (connectés) sur les réseaux sociaux qui se multiplient d'année en année.

Si l'on parle de réseaux sociaux, on parle de virtuel mais à force de les utiliser, on finit par prendre ces choses pour la réalité. Les réseaux sociaux ont complètement bouleversé le mode de vie des jeunes. Ils sont devenus presque indispensables pour eux.

Actuellement, les jeunes passent le clair de leur temps sur les réseaux sociaux au détriment de leurs études. Ils peuvent rester connecter à longueur de journée voire toute la nuit. Les enfants et adolescents scolarisés (entre l'école primaire et le lycée) très souvent connectés sur Facebook, sont moins bons à l'école. L'utilisation de Facebook entrave surtout à la concentration. En Angleterre, un lycée a révélé qu'en confisquant les téléphones des élèves, les résultats scolaires ont progressé.

Le sexe s'en mêle quand les jeunes créent des groupes sur Whatsapp, Facebook ou sur viber, la liberté d'expression est à l'honneur, fini les « Tabous », les coutumes, et les traditions. D'ailleurs, on n'y trouve une nouvelle tendance, le sexe virtuel ou sexe à l'ère du numérique avec les audio, les photos, et les vidéos sexuelles explicites.

Les réseaux sociaux n'ont pas qu'un côté obscur. Ils peuvent être aussi source de bonheur. Les entreprises communiquent souvent des offres d'emplois via internet. Ils facilitent la communication entre les membres éloignés d'une même famille ou d'un cercle d'amis tout en permettant de retrouver des anciens copains ou des connaissances et partager des informations, échanger. « Pour un jeune à la recherche d'un emploi, faire valoir son expertise professionnelle, la découverte de certaines pages de recrutement comme Relium network, sont des actes faciles sur le net. Les réseaux m'ont permis de trouver un stage », afirme une jeune fille.

Aujourd'hui, les réseaux sociaux semblent être un moyen de communication incontournable, tant dans les échanges personnels que professionnels. Les jeunes étant les plus grands utilisateurs de ces médias, ils sont donc susceptibles d'être les plus exposés aux bienfaits, mais aussi, aux dangers de ces outils de communication.