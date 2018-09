Afrique: Cités et gouvernements locaux unis d'Afrique - Marrakech accueille le huitième sommet

L'organisation panafricaine des gouvernements locaux et régionaux a annoncé la tenue de sa hutième rencontre, du 20 au 24 novembre, dans la ville marocaine.

Prévu sur le thème « La transition vers des villes et des territoires durables : le rôle des gouvernements locaux et régionaux d'Afrique », le prochain sommet des Cités et gouvernements locaux unis d'Afrique (CGLU Afrique) sera un grand rassemblement démocratique du continent qui accueillera plus de cinq mille participants. Parmi ceux-ci, des ministres ; des maires et des élus locaux ; des fonctionnaires des administrations centrales et locales ; des chercheurs et universitaires; des opérateurs économiques des secteurs public et privé ainsi que représentants de l'économie sociale et solidaire.

D'après la note d'information de CGLU Afrique, les sommets Africités sont la plus importante plate-forme de dialogue organisée en Afrique sur la décentralisation, la gouvernance locale et la contribution des gouvernements locaux et régionaux au développement et à l'intégration du continent. Africités 8 à Marrakech se donne pour objectif de relier une pensée de l'avenir à long terme aux actions à entreprendre dans l'immédiat, compte tenu de la situation actuelle du continent, pour définir la bifurcation des villes et territoires d'Afrique vers une trajectoire de développement durable.

Les participants à cet événement plancheront sur la situation de l'Afrique dans la mondialisation et l'urbanisation et mettront en évidence les dimensions de la transition à partir des mutations en cours. Ils mettront également l'accent sur le rôle et la stratégie des collectivités territoriales africaines dans la transition. Pour identifier les mutations qui définissent les dimensions de la transition, Africités8 a retenu la transition démographique, la transition écologique, la transition politique et démocratique, la transition culturelle et communicationnelle.

L'enjeu pour les collectivités territoriales africaines est de définir et de mettre en œuvre une nouvelle articulation entre les institutions, la population et les territoires.

L'organisation de ce 8e sommet Africités coïncide avec le 20e anniversaire de CGLU Afrique. Après les premières éditions organisées dans les cinq sous-régions d'Afrique, notamment à Abidjan (1998), à Windhoek (2000), à Yaoundé (2003), à Nairobi (2006), à Marrakech (2009), à Dakar (2012) et à Johannesburg (2015), la huitième édition à Marrakech offrira l'opportunité de mobiliser toutes les composantes des sociétés pour construire des alliances avec les gouvernements locaux et régionaux d'Afrique en vue de préparer la transition vers des villes et des territoires durables.

Le sommet sera également l'occasion de poursuivre la consolidation de la gestion des territoires et de renforcer la contribution des autorités territoriales africaines à l'intégration et l'unité africaine. Cela en prenant en compte les ambitions et préconisations de l'Agenda 2030 des Nations unies, de l'Agenda 2063 de l'Union africaine ainsi que les priorités proposées par la Banque africaine de développement pour accélérer la réalisation de l'Agenda 2063 .

En marge de ce 8e Sommet, sera organisé du 20 au 23 novembre un salon international Africités. Il permettra aux institutions, aux entreprises des secteurs public et privé, aux associations et autres acteurs de présenter leurs expériences, produits, méthodes et outils.

Notons que le rende-vous de Marrakech sera organisé en collaboration avec l'Association marocaine des présidents des conseils communaux, avec le soutien du ministère de l'Intérieur du royaume du Maroc.