Congo-Brazzaville: Église chrétienne - Les Assemblées de Dieu du Congo inaugurent officiellement leur siège local

Le ruban symbolique a été coupé, le 23 septembre, par l'administrateur-maire de Talangaï, sixième arrondissement de Brazzaville, Privat Fréderic Ndéké.

La construction du temple dont le coût global est estimé à plus de deux cent dix-sept millions de F CFA a duré cinq années et quarante jours. Les travaux ont été entièrement financés par les fidèles des Assemblées de Dieu du Congo. La dette à payer aux entreprises sous-traitantes s'élève à plus de quatre millions.

Le temple dénommé Schekina est un bâtiment de deux niveaux, aux standards modernes. Avec un style architectural particulier, l'édifice est également construit aux normes internationales et possède une salle de culte d'environ sept cents places assises.

Outre les activités cultuelles, les œuvres qui se développeront dans ce siège local des Assemblées de Dieu du Congo sont également destinées à moraliser les fidèles et à lutter contre les antivaleurs en milieu social. Avec une hauteur de quinze mètres, le bâtiment s'étend sur vingt et un mètres de longueur et vingt mètres de largeur. Un bloc sanitaire, bureau des diacres, d'accueil, salle de machine liée aux nouvelles technologies et un débarras composent l'essentiel des pièces de cette édifice cultuel.

Une mezzanine d'environ trois cent cinquante places assises est située au premier niveau de l'immeuble et complétée d'un bloc sanitaire, une bibliothèque, un podium, un débarras et une véranda extérieure. « Certes, nous avons une bibliothèque car l'église forme des hauts cadres qui parfois peuvent aussi diriger la cité. Ces cadres doivent apprendre à puiser dans nos livres qui n'enseignent que la morale, le bien-être en société et pourquoi pas le vivre ensemble. Il sied de noter que le bâtiment est équipé des installations modernes répondant aux normes internationales et aux principes sécuritaires », a reconnu un haut dignitaire qui a requis l'anonymat.

Au second niveau, l'immeuble dispose de huit bureaux, une cuisine moderne, une salle de réunion de près soixante places, des sanitaires, deux vérandas et une allée d'attente.

La cérémonie d'inauguration de ce temple a eu lieu en présence de plusieurs autorités politiques dont le ministre de l'Enseignement supérieur, Bruno Jean-Richard Itoua, assisté des pasteurs de différentes églises.

Par ailleurs, les Assemblées de Dieu du Congo, officiellement l'Association mondiale des assemblées de Dieu, sont un regroupement d'églises chrétiennes évangéliques de courant pentecôtiste, présentes au niveau mondial. En 2014, le mouvement regroupait quelque soixante-sept millions de membres répartis dans deux cent douze pays au monde. Les Assemblées de Dieu possèdent de nombreuses écoles primaires, secondaires, des universités ainsi que des instituts de théologie.