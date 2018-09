Congo-Brazzaville: Centre d'application aux métiers de l'informatique - La promotion 2017-2018 reçoit les attestations de fin de formation

La cérémonie de remise des diplômes couplée à celle de la clôture de l'année académique et du programme Vacances B2I a eu lieu, le 22 septembre, à Brazzaville.

Durant six mois, les apprenants du Centre d'application aux métiers de l'informatique (Cami) ont suivi une formation qualifiante et trois mois de programme de Brevet informatique et internet (B2I) vacances 2018.

Agréé parmi les trois centres retenus lors de la dernière session du ministère de l'Enseignement technique, professionnel et de la formation qualifiante, la particularité au Cami pour cette année, c'est l'envoi en stage de ses apprenants dans diverses sociétés de la place. Pour ce faire, le Cami, par le biais de son coordonnateur, Arsène Vembe Moukouma, se réjouit de la confiance que le ministère de tutelle ne cesse de lui accorder.

Au total, quarante apprenants ont été attestés en bureautique 1, 2 et 3 ; huit en infographie ; un en développement web ; un en programmation informatique ; un autre en réseau et sécurité informatique ; quatre en maintenance des ordinateurs ; quatre autres en dessin architecture ; douze en secrétariat administratif ; deux en gestion comptable et finances, enfin, quatre en anglais.

« Aujourd'hui, on parle de fracture numérique ; d'illettrisme du XXIe siècle pour désigner cette exclusion bien réelle. Il est évident qu'une innovation scientifique et technologique n'est pas un progrès si elle exclut une part importante de la population. Il est donc devenu indispensable d'enseigner la science informatique à l'école pour donner à tous le droit de comprendre ce nouveau monde », a déclaré Arsène Vembe Moukouma.

Il a ajouté que le Cami a mis en place un programme simple et accessible à tous pour la nouvelle année académique 2018-2019. « Les portes sont grandement ouvertes. Pour la rentrée académique 2018-2019, nous avons programmé deux dates, le 8 octobre et le 8 janvier 2019. »

Après avoir obtenu son diplôme en infographie, Abialo Sourhia-Lys a livré ses impressions. « Cela a été une très belle expérience pour moi, parce que quand on parle de l'infographie, on voit la créativité. Nous avons travaillé sur trois logiciels qui, à la base, sont des logiciels Adobe Illustrator, In design et Photoshop. Aujourd'hui, c'est l'obtention de mon diplôme mais je ne compte pas m'arrêter là », a-t-elle déclaré.