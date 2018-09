Sénégal: Basket - Les Sénégalaises battues par la Chine au Mondial 2018

L'équipe féminine de basket-ball du Sénégal s'est inclinée 66-75 face à son homologue chinoise dans le groupe D de la Coupe du monde 2018, ce 25 septembre à Tenerife. Malgré cette défaite, les « Lionnes de la Téranga » disputeront le 2e tour le 26 septembre face à une équipe du groupe C (Belgique, Espagne ou Japon).

Deux jours après leur victoire historique en Coupe du monde, les basketteuses sénégalaises ne sont pas parvenues à rééditer leur exploit, ce 25 septembre à Tenerife, au premier tour de l'édition 2018. Elle n'ont en effet pas pu battre les Chinoises, comme elles l'avaient fait avec les Lettones. Leur dernière rencontre dans ce groupe C peut d'ailleurs leur donner des regrets, et ce malgré une mauvaise première période.

Si les Chinoises rivalisent de maladresses avec les « Lionnes de la Téranga » durant le premier quart temps (8-10), les Asiatiques prennent ensuite un net ascendant. Plus jeunes, plus grandes et plus adroites sous le panier ainsi qu'aux tirs à 3 points, elles creusent l'écart durant le 2e quart (19-30). Sans un panier inscrit par l'intérieure Astou Traoré, les Africaines auraient même regagné les vestiaires avec trop de retard au score à rattraper.

Déchaînées durant le 3e quart-temps

Grâce à leur expérience - le Sénégal dispose de l'équipe la plus âgée du tournoi après celle de Grèce - les Sénégalaises ne paniquent toutefois pas et parviennent à mettre la Chine sous pression. Déchaînées durant le 3e quart-temps, elles abordent ainsi la dernière partie de la rencontre avec toutes leurs chances (47-52).

Les joueuses entraînées par Cheikh Sarr reviennent à quatre longueurs sur un tir à 3 points de l'ailière Mame Marie Sy-Diop (31e), et même à deux unités de leurs adversaires suite à un lay-up de la meneuse de jeu Bintou Diémé (32e). Mais l'équipe de Chine parvient à reprendre le large et s'impose 66-75.

Qualifiées malgré tout

Malgré ce revers, les « Lionnes » disputeront toutefois le deuxième tour de la Coupe du monde 2018,quel que soit le résultat du dernier match du groupe C, entre les Etats-Unis et la Lettonie. La Fédération internationale de basket-ball, à l'instar de la Confédération africaine de football, départage en effet deux équipes à égalité de points via les confrontations directes. Le 26 septembre, Astou Traoré et ses partenaires joueront contre le Japon, l'Espagne ou la Belgique.