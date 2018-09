Angola: La farine de blé souffre d'une augmentation de 100 pour cent

L'administration municipale et les paysans ont déjà pris contact avec le ministère de l'Agriculture et des Forêts, mais jusqu'à présent, ils n'ont pas reçu de réponse qui les satisfasse.

Plus 150 agriculteurs sont impliqués dans le processus de production de blé dans la municipalité de Chitembo, qui comprend les communes de Cachingues, Mumbuwé, Soma-Kwanza, Mutumbo et Malengue.

«Notre industrie traverse une grande crise il y a 15 jours. L'entrepôt avait le prix de la farine à 5800 et tout le monde était autour de ce prix, il n'y avait aucune plainte de fluctuation de change, et maintenant que l'entrepôt n'a pas de farine , le prix de ce produit commence à augmenter. Il y a 15 jours, le sac de 25 kg coûtait 5 800 AKZ et maintenant il revient 10.800 AKZ», a-t-il déclaré.

