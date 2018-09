Ile Maurice: La Cour Suprême ordonne la mise en liquidation d'Airway Coffee

La décision est tombée ce mardi 24 septembre, en Cour suprême. L'appel interjeté par la femme d'affaires Nandanee Soornack, dans le but d'interdire la mise en liquidation de sa compagnie, Airway Coffee, qui se trouvait dans l'enceinte de l'aéroport de Plaisance, a été rejeté.

Le chef juge, Kheshoe Parsad Matadeen, et le juge David Chan ont maintenu le verdict de la cour commerciale, prise par la juge Rehana Mungly-Gulbul le 5 mai 2016. Elle avait nommé Yuvraj Thacoor liquidateur provisoire de la compagnie de Nandanee Soornack. Contestant cette décision, la femme d'affaires avait interjeté appel.

Au 3 février 2016, Airway Coffee devait à Airports of Mauritius Co Ltd (AML) et à Airport Terminal Operations Ltd (ATOL) la somme totale de Rs 82 141 323. Les dettes envers AML dataient de juillet 2011 et, envers ATOL, de septembre 2013.