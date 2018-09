Congo-Brazzaville: Le DDR dans le Pool

Il serait mieux, tout en engageant cette campagne de ramassage des armes, de poursuivre sans relâche celle qui consiste à expliquer aux jeunes pris dans cette tourmente, le bien-fondé pour eux de tourner définitivement le dos à la violence armée instrumentalisée par la revendication politique. Le relais de cette seconde campagne, utile pour la consolidation de la paix, devrait en être pris par les institutions publiques nationales et locales mais aussi par toutes les associations qui se revendiquent de la société civile et du bien-être de la population.

Quand on observe qu'en dehors des Kalachnikovs et des munitions de guerre, les ex-miliciens déposent aussi des fusils de chasse, on a l'impression d'assister à un véritable « adieu aux armes », d'autant qu'en réalité, ces mousquetons, - évidemment qu'ils donnent la mort, - ne font pas partie des armes conventionnelles de guerre. Ceci expliquant cela, l'enseignement qu'il convient de tirer de cet épisode est qu'il est temps de considérer positivement les différentes étapes du dénouement de la crise dans cette partie du Congo. En ayant à cœur d'en assurer un suivi adéquat.

