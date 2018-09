Bénin: Annulation de la taxe internet - Une stratégie pensent les consommateurs

"C'est bonnet blanc-blanc bonnet, parce que la décision du gouvernement a été claire. On suspend d'abord le décret, un comité constitué de l'Arcep, des associations de consommateurs et des Gsm sera mis sur pied, ainsi que d'autres parties prenantes, donc de nouvelles stratégies seront identifiées pour pouvoir résoudre le problème du gouvernement qui reste toujours la mobilisation de ressources financières. En claire je ne peux pas garantir aux consommateurs que la guerre est finie", nous confie Robin Accrombessi.

"Le gouvernement a voulu, compte tenu de l'urgence de la mise en œuvre de certains projets, accélérer le processus. Malheureusement, même quand on accélère, il est important que le peuple comprenne l'intérêt de cet effort. Il y a eu déphasage à ce niveau, et ça je trouve que le président a été sage à ce niveau-là, il préfère calmer les ardeurs pour voir quelles stratégies mettre en œuvre la prochaine fois."

Les autorités estiment, et l'ont fait d'ailleurs savoir à travers un communiqué, que c'est plutôt les modalités de mise œuvre de la mesure par les opérateurs Gsm qui sont de nature à rompre l'économie globale du secteur au détriment des consommateurs, en particulier les plus modestes. Ce n'est donc pas une volte-face du pouvoir pense Richard Gbaguidi, membre du comité de pilotage de la TNT et expert en numérique à la présidence de la république.

