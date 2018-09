d'enrichissement illégal de la famille présidentielle. C'est d'ailleurs la rançon de l'implication des fils de présidents dans la gestion du pouvoir d'Etat. C'est du moins ce qui arrive le plus souvent, lorsque l'on refuse de tenir éloignées sa progéniture et sa fratrie du cercle du pouvoir. C'est aussi la conséquence des longs règnes.

Et ça se passe dans un pays lusophone. Toute chose que Eduardo dos Santos pourrait percevoir comme une haute trahison de la part de son successeur qu'il a contribué à faire roi, dans l'espoir de mener une retraite tranquille et d'assurer l'impunité à ses enfants. Nul besoin de dire que si l'on était dans un pays francophone, la tendance serait plutôt de chercher à maquiller ce type de détournements avec des arguties. Après avoir donc été congédié de son poste de président du fonds souverain, le fils de l'ex-président doit maintenant répondre de sa gestion.

João Lourenço, l'actuel président angolais, veut tenir sa promesse de combattre la corruption dans son pays en laissant libre cours à la Justice de traquer les biens mal acquis. On savait qu'il avait la volonté de resserrer l'étau autour des anciens dignitaires du régime qui ont trempé leurs barbiches et leur barbe dans les détournements de fonds publics. Mais aller jusqu'à faire planer de la sorte l'épée de Damoclès sur la tête d'un enfant de sang de celui dont il a été l'homme lige, est un trait de caractère qui fascine.

Formellement inculpé, en mars dernier, et placé jusqu'ici sous contrôle judiciaire pour «fraude, détournement de fonds, trafic d'influence, blanchiment d'argent et association criminelle», le fils de l'ex-président dos Santos est maintenant aux arrêts pour la durée de l'instruction qui aurait déjà révélé d'autres cas de corruption. S'agit-il du clap de fin d'une belle époque ? Une époque marquée par l'apogée d'une oligarchie où la famille dos Santos contrôlait les institutions les plus juteuses de l'Angola. Pendant que la fille de l'ex-président, Isabel dos Santos, était à la tête de la puissante compagnie nationale angolaise des hydrocarbures (SONANGOL), son frère cadet, Jose Filomeno, lui, présidait le Fonds souverain.

