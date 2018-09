Afrique: Un chirurgien sud-soudanais lauréat du prix Nansen décerné par le HCR

Le Maroc, intimement convaincu que le Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l'Union africaine a les… Plus »

Aujourd'hui, l'hôpital s'est développé, mais le matériel manque encore. « Nous devons souvent improviser, nous ne pouvons faire autrement. Nous n'avons pas d'appareil de radiographie par exemple. Or, cet équipement est primordial pour les fractures et les blessures par balle », explique-t-il.

Plus de 200 000 personnes bénéficient des soins de cet hôpital. Ce sont majoritairement des réfugiés originaires de l'Etat du Nil Bleu, au Soudan voisin. C'est là que travaillait le docteur Atar jusqu'en 2011 lorsqu'un conflit a éclaté après l'indépendance du Soudan du Sud. Le chirurgien suit alors des milliers de réfugiés qui fuient vers le jeune pays et commence à opérer dans un centre de santé abandonné dans le village de Bunj.

Humble et direct, le docteur Atar raconte ses longues nuits de travail à l'hôpital de Maban situé dans la région du Nil Supérieur. « Il m'est arrivé de faire six césariennes en une nuit avant que l'on ne m'amène un homme blessé par balle au torse, se souvient-il. Et lorsque j'ai eu fini, j'ai dû m'occuper d'une occlusion intestinale. »

Le Dr Evan Atar Adaha s'est vu décerner mardi 25 septembre le prix Nansen attribué par le HCR qui récompense « l'aide extraordinaire » aux réfugiés. C'est dans le nord du Soudan du Sud, dans une zone sans infrastructure ni électricité qu'Evan Atar Adaha a construit un hôpital à partir de rien et y soigne sans relâche les plus démunis. RFI l'a rencontré à Nairobi où il était de passage avant de partir pour Genève où il recevra son prix le 1er octobre.

