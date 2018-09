Guinée: Présentation d'une œuvre qui retrace l'histoire des violences politiques

Une œuvre intitulée "mémoire collective", a été dédicacée mardi 25 septembre 2018 au palais du peuple de Conakry. Ce livre composé de 354 pages a été présenté par RFI en présence des leaders politiques, des membres de la société civile, des institutions nationales et internationales, des ambassadeurs, des écrivains, des cadres et le ministre de l'unité nationale et de la citoyenneté.

"Mémoire collective" retrace l'histoire plurielle des violences politiques en Guinée de 1954 jusqu'en 2010.

Elle a été réalisée par 15 intellectuels étrangers et guinéens. Ces auteurs sont repartis de 7 journalistes de RFI, notamment des correspondants de la Radio France Internationale dans des pays africains, 8 d'autres qui sont dans des structures de défense des droits humains, des étudiants, des chercheurs et des écrivains.

Pour la réalisation de cette œuvre, ils ont été coachés par le rédacteur en chef de RFI zone Afrique, Laurent Carreau.

Ce livre est une contribution à l'assemblage du puzzle historique guinéen. Un travail collectif qui invite à aller au-delà des lignes de fractures du XXe siècle. Des auteurs guinéens, français, ont combiné leurs efforts pour rassembler des éléments de l'histoire des violences politiques en Guinée.

Ils viennent d'horizons divers: universitaire, défenseurs des droits humains (FIDH, OGDH), journalistes (RFI) et apportent à cette recherche des regards complémentaires. Leurs textes sont accompagnés par le travail du photographe indien Mahesh Shantaram de l'agence VU et les illustrations du dessinateur congolais KHP. Un récit pluriel qui prouve au moins une chose : quand le silence se brise, que les souvenirs cessent d'être enfermés et que la mémoire devient collective, l'écriture de l'histoire devient envisageable.

Dans ce livre, on peut trouver des témoignages émouvants des victimes des différents régimes dont le pays a connu. Des dénonciations de l'arrogance de certains leaders qui ont dirigé la Guinée. Des analyses etc.

Ce projet a été réalisé grâce à l'appui de FIDH, de la RFI et de l'Union Européenne. Mémoire collective est un livre de 354 pages, il pèse 2 kilos, 100 grammes.

Justice : le procureur s'est prononcé sur le sort de Booba et Kaaris

En attendant le verdict le 9 octobre prochain, le Procureur de Créteil dans son réquisitoire le jeudi, a collé un an de prison avec sursis à Booba et Kaaris ainsi qu'à neuf autres présumés. Rappelons que ces deux rappeurs français ont passé tout le mois d'août en prison avant d'être à nouveau devant le tribunal [... ]...

Armées : un gendarme guinéen meurt en Centrafrique Le capitaine Amirou Diallo avait plus de 25 ans d'expériences dans les missions des Nations-unies à travers le monde. Après avoir servi dans les missions onusiennes en Sierra Leone, en 2002 et en Haïti en 2008, il a été affecté le 26 février 2017 à la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation [... ]...

Guinée : l'Italie offre millions d'euros pour le renforcement du système de santé Une cérémonie de signature d'une convention de financement du projet de soutien au système sanitaire national en République de Guinée pour un montant de 20 millions d'euro s'est déroulée vendredi 14 septembre 2018 au ministère de l'économie et des finances. Ces fonds est un prêt amortissable sur une période de 30 ans. La signature de [... ]...