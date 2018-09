Angola: Agostinho Neto distingué avec le titre Docteur Honoris Causa

Luanda — La communauté universitaire angolaise a salué mardi les réalisations du premier président de l'Angola, António Agostinho Neto, avec le titre posthume du docteur honoris causa.

L'attribution du titre est également due au courage et au sens nationaliste et patriotique démontré par António Agostinho Neto à un moment difficile pour le pays.

Le premier Président de la République d'Angola s'est engagé dans la formation de cadres qualifiés pour aider au processus de reconstruction et de développement du pays.

Dans la cérémonie au cours de laquelle Maria Eugenia Neto a reçu le titre en papyrus, le recteur de l'Université Agostinho Neto (UAN), Pedro Magalhães, a déclaré que l'intention est de mettre en évidence le bien-faire d'Agostinho Neto, également premier recteur de l'institution dans la promotion des valeurs morales, en particulier l'élévation du niveau d'enseignement au supérieur.

Maria Eugenia Neto a saisi l'occasion pour appeler les universitaires présents à unir leurs efforts pour conclure, par étapes, le campus universitaire, afin de doter à l'université de bâtiments et infrastructures, comme les ateliers, les laboratoires, les hôpitaux universitaires et les résidences des enseignants et étudiants.

« Notre université doit suivre le rythme de la modernité et développer l'enseignement, outre la recherche et la vulgarisation des différents domaines, de sorte que la science et la technologie en Angola contribuent à la croissance de toutes les régions du pays », a-t-elle ajouté.

Selon Maria Eugénia Neto, également écrivaine, l'UAN devra également prendre la bonne décision pour investir dans l'agriculture, l'élevage, la sylviculture, l'exploitation minière et dans les services.

Le titre Honoris Causa (expression latine et actuellement utilisé comme titre honorifique, qui signifie littéralement "en raison de l'honneur") est attribué aux personnes même si elles n'ont pas de cours universitaire, mais s'étant révéler ou jouer une grande influence dans certains domaines comme les arts, la littérature, les sciences, la politique ou la promotion de la paix.

Né le 17 septembre 1922, à Icolo e Bengo, António Agostinho Neto a été le premier président d'Angola, ayant proclame l'Indépendance nationale le 11 novembre 1975. Il est mort le 10 septembre 1979, des suites de maladie, en URSS, Union des Républiques Soviétiques Socialistes, l'actuelle Russie.