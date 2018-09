Angola: La PR souligne les signes d'améliorations pour l'investissement au pays

New York — Le chef de l'Etat angolais, João Lourenço, a reconnu l'amélioration du climat des affaires et la création de conditions pour soutenir l'entrepreneuriat national et attirer les investissements étrangers vers l'Angola.

Selon João Lourenço, l'amélioration résulte de l'adoption de réformes économiques et financières visant à la stabilisation macroéconomique et la consolidation fiscale, les mesures juridiques pour faciliter les processus bureaucratiques et la circulation des personnes, ainsi que la lutte contre la corruption et l'impunité.

Au Forum des entreprises Angola - Etats-Unis, qui a eu lieu lundi dernier dans la ville de New York, le Président a dit qu'il y a un an, son pays est en réalité plus ouvert aux investissements privés étrangers et au dialogue, à la consultation et à la collaboration plus étroites avec les organisations financières internationales.

Selon lui, la nouvelle législation sur l'investissement étranger et sur la concurrence et la lutte contre les monopoles, notamment la loi sur l'investissement privé et la Loi sur la concurrence, ainsi que la nouvelle politique de taux de change réduire drastiquement les obstacles à l'investissement et garantissent une meilleure protection juridique aux investisseurs étrangers, leur permettant de transférer leurs dividendes et leurs bénéfices à l'étranger et le rapatriement des capitaux à l'étranger.

Le président a évoqué la récente adoption, par le Conseil des ministres, du visa d'investisseur, une innovation autorisant l'entrée de tous les investisseurs en Angola pour le suivi de leurs propres projets.

João Lourenço a dit que le gouvernement prétendait, d'autre part, revigorer le secteur privé, car l'Angola est riche en ressources minières, énergétiques et agricoles et estime donc que, avec une économie plus ouverte et compétitive, il sera possible de transformer l'énorme potentiel en richesse réelle, augmenter l'offre de biens et services, l'éventail des produits d'exportation, ainsi que les emplois.

Il a reconnu que, bien que ces dernières années, on ait investi des ressources considérables dans les infrastructures et les projets sociaux, ils étaient encore insuffisants pour répondre aux besoins des entreprises et des populations dans des domaines de base tels que l'eau, l'énergie, l'éducation et la santé.

« Nous sommes conscients que nous avons besoin de la participation intéressée et mutuellement avantageuse de nos partenaires internationaux, pour réaliser des investissements à moyen et à long terme dans des secteurs clés de notre économie, avec les technologies de pointe et le savoir-faire que seul l'investissement privé étranger peut assurer», a-t-il déclaré.

Il a mis en relief les décennies de relations et de partenariat avec les entreprises américaines, en particulier dans le domaine pétrolier, mais aussi dans d'autres domaines d'activités économiques et sociales, notamment les services financiers, l'audit, les technologies de l'information, la médecine, l'agriculture et l'hôtellerie et le tourisme.

"Notre pays offre également des opportunités dans les domaines de l'agriculture et de la sylviculture, de l'élevage, de la pêche, des finances, de l'énergie et de l'eau, de la construction, des transports, des communications, de l'hôtellerie et tourisme, de l'industrie transformatrice, du commerce et pratiquement dans tous les secteurs de la vie nationale", a-t-il avoué.

João Lourenço a dit que l'Angola était également intéressé pour les investissements privés étrangers dans le domaine pharmaceutique, dans la production de tracteurs, des machines et d'autres outils agricoles, dans l'industrie des engrais, des semences et des pesticides pour l'agriculture.

Dans son discours, le Président a parlé du nouvel aéroport international de Luanda, qui est en phase d'achèvement, souhaitant que les hommes d'affaires américains soient intéressés pour sa gestion et son exploitation, de ses zones commerciales, des espaces pour la construction des industries et des services de logistique et de l'hôtel.

Aux États-Unis d'Amérique, João Lourenço participe à la 73ème Assemblée générale des Nations Unies, où il prononcera son premier discours mercredi.