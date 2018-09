Angola: Le SASSCAL finance des projets sur l'agriculture et la biodiversité

Luanda — Treize projets angolais sur le climat, l'eau, l'agriculture, les forêts et la biodiversité ont bénéficié de 2013 à 2018, du financement de la recherche scientifique du Centre d'Afrique australe pour les sciences et services pour l'adaptation au changement climatique et la gestion durable des sols (SASSCAL).

Selon une note de presse du Ministère de l'Enseignement supérieur, la Science, la Technologie et l'Innovation, cette information est issue de la réunion des ministres tenue les 20 et 21 de ce mois à Windhoek - Namibie, dans le cadre du SASSCAL. L'Angola a été représenté par la ministre Maria do Rosário Bragança Sambo.

Outre les 13 projets, le pays a reçu 19 bourses pour doctorat, maîtrise et baccalauréat dans les domaines de l'ingénierie et géosciences, 18 stations météorologiques automatiques, qui sont sous la responsabilité de l'INAMET, la reprise d'autres 21 à Cunene, Namibe et Huila et la création de six observatoires de la biodiversité dans les parcs de Cameia, Bicuar, Iona, Casseque, Candelele et Tundavala.

La réunion, présidée par le vice-président namibien Nangolo Mbumba, a mis fin à la première phase du SASSCAL. L'activité a aussi servi pour présenter les résultats obtenus par le centre sur une période de sept ans, ainsi que les stratégies pour la deuxième phase 2018-2022.

Les délégués ont reconnu les succès du SASSCAL dans la première phase qui a pris fin en avril 2018, résultant de la matérialisation de financements par le ministère fédéral de l'Education et de la Recherche Scientifique (BMBF) de l'Allemagne, de 88 projets de recherche scientifique et la mise en œuvre de 154 stations météorologiques automatiques en Angola, au Botswana, en Namibie et en Zambie.

Le SASSCAL implique des pays comme l'Angola, l'Afrique du Sud, l'Allemagne, le Botswana, la Namibie et la Zambie.

Cette organisation est coordonnée en Angola par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Science, de la Technologie et de l'Innovation (MESCTI) et son nœud national se situe à Huambo.