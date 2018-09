Angola: Le pays en quête des partenariats avec Sonatrach d'Algérie

Dans la société Sonatrach, congénère de Sonangol, où le secrétaire d'Etat au Pétrole a été reçu par le vice-président de l'exploration et de la production, Salah Mekmouche, a été informé de la vision stratégique de la compagnie à moyen et à long terme, appelé " Sonatrach 2030 ".

Actuellement, l'IAP dispose de quatre centres de formation en pétrole et gaz, selon une note du Ministère des ressources minérales et du pétrole parvenu mardi à l'ANGOP.

Le secrétaire d'Etat au Pétrole, Paulino Jerónimo, qui a tenu une réunion lundi avec de hauts fonctionnaires du secteur pétrolier de la République d'Algérie, a déclaré que les deux projets nécessitaient du personnel qualifié, et a demandé une coopération accrue entre l'Institut national du pétrole (INP) d'Angola et l'Institut algérien du pétrole (IAP).

Luanda — Le Ministère des ressources minérales et du pétrole (Mirempet) veut former du personnel angolais qualifié et en quantité en Algérie, afin de fournir un soutien pour aux futures raffineries de Lobito (Benguela) et de Cabinda.

