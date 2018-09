Angola: Les résidents de Soyo veulent plus d'investissements dans le secteur du tourisme

Soyo — Les citoyens de Soyo, dans la province de Zaire, ont défendu mardi, la nécessité d'investir davantage dans le secteur du tourisme, transformant ainsi les potentialités naturelles en sources de collecte de revenus pour l'économie du pays.

Abordés par l'Angop, dans le cadre de la Journée mondiale du tourisme qui se célèbre le 27 de ce mois, certains résidents ont reconnu le potentiel touristique de la région et demandé des mesures concrètes pour stimuler l'industrie du tourisme dans cette partie du territoire national.

Pour João Maria, un fonctionnaire, la construction d'infrastructures connexes dans des localités considérées comme historiques et culturelles de la région, notamment Ponto de Padrão, Mission de Mpinda, Porto Rico, Porto de Mpinda, entre autres, peuvent attirer plus de touristes nationaux et étrangers à Soyo.

Selon lui, la municipalité de Soyo, détient une zone de paysage enviable et qui peut susciter l'intérêt de tous les touristes où les plages, les rivières, les îles et les mangroves se croisent donnant une « image » plus attrayante pour les visiteurs.

À son tour, Isabel Francisco, commerçante, a défendu la nécessité de se concentrer davantage sur la construction et la réhabilitation des routes donnant accès aux zones touristiques de la région, ainsi que la construction d'autres projets liés au secteur.

Pour le citoyen portugais Mário Silva, la municipalité de Soyo bénéficie de conditions naturelles propices à un tourisme d'excellence, manquant à peine des incitations de la part des entités compétentes.

Il a par exemple indiqué que les plages de Pobres, de Kifuma, de Tombe et de Kivanda comme étant des "monstres endormis" qui nécessitent d'être bien exploiter avec la construction d'infrastructures similaires.

"Dans le cadre de la diversification continue de l'économie du pays, l'industrie du tourisme peut aider l'Etat angolais à collecter davantage de revenus en dehors du secteur pétrolier", a-t-il déclaré.

La Journée mondiale du tourisme est célébrée dans le monde entier et a été instituée en 1974 par l'Assemblée générale des Nations Unies afin de stimuler les bonnes pratiques touristiques de façon à maximiser les avantages d'un tourisme national responsable.

En Angola, l'acte de commémoration de la Journée mondiale du tourisme se tiendra dans la ville de Moçâmedes, province de Namibe, sous le slogan "Tourisme et transformation numérique / 2018".