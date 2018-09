Angola: Les athlètes évoluant à l'étrangers" intègrent la présélection la semaine prochaine

Luanda — A l'exception de Vá, de Leixões de la deuxième division du Portugal, les athlètes évoluant à l'étranger rejoignent la présélection nationale de football à partir de la semaine prochaine, en vue du match du 12 octobre contre la Mauritanie, comptant pour la troisième journée du groupe I de qualification à la CAN 2019, au Cameroun.

Se confiant à la presse, au sujet du début lundi de la préparation de l'équipe nationale, un membre de l'équipe technique, dirigée par le Serbe Srdjan Vasiljevic a expliqué que l'arrivée en retard du groupe est due à une règle établie par la FIFA.

En plus de Vá, l'équipe nationale s'est concentrée au stade de Cidadela avec seulement six joueurs qui évoluent dans le championnat national et huit de la sélection moins de 20 ans.

Il s'agit de Job, Mira, Tó Carneiro, Vá, Herenilson, Pedro Agustinnho et Danilson (Petro de Luanda), Aisson (Progresso de Sambizanga), Braulio (Real Sambila FC), Mabululu, Vanilson Moisés Amor et Melono Dala (Primeiro d'Agosto), Rafa (Kabuscorp de Palanca) et Ndulo (Académica de Lobito).

Lors de la journée précédente, l'Angola avait battu le Botswana 1-0 avec un but de Gelson Dala, prenant la troisième place de la série avec trois points. La Mauritanie est le leader avec six personnes, suivie par le Burkina Faso, également avec trois. Le Botswana a zero point.