Madagascar: Conseiller spécial du SG de l'ONU - Rencontre avec les responsables étatiques

Il a par ailleurs souligné le caractère exemplaire de la concertation entre les partenaires internationaux, multilatéraux et bilatéraux de Madagascar, dans l'appui aux initiatives des autorités malgaches. Il a salué également les efforts conjoints des Nations-Unies, de l'Union africaine, de la SADC, de l'Union européenne et de la Francophonie pour appuyer le processus électoral dans l'intérêt du peuple malgache.

Au terme de sa visite dans la Grande Ile, le conseiller Spécial du secrétaire général de l'ONU a exprimé sa satisfaction devant la volonté exprimée par les différents acteurs à poursuivre leur engagement dans la tenue d'élections libres et transparentes, dans le cadre constitutionnel et dans un climat de paix et de sérénité.

Engagement. Dans le cadre de la coordination des efforts qui tendent vers les dialogues et l'apaisement en période électorale, M. Bathily s'est entretenu avec des représentants des pays et organisations membres du groupe international de soutien à Madagascar.

