Madagascar: Rivo Rakotovao - Première sortie officielle en tant que président de la République p.i

Situation à Madagascar. A entendre le président de la République par intérim Rivo Rakotovao, la présence de Madagascar à la 73e Assemblée générale de l'ONU lui permet de faire connaître au monde entier que le pays traverse actuellement une période exceptionnelle dans son histoire. « Cette période est notamment marquée par la démission du président de la République en exercice qui se porte candidat à une élection présidentielle. Madagascar peut être donc fier de son modèle de démocratie. », a-t-il souligné. Hier dans la soirée, le Chef d'Etat malgache Rivo Rakotovao et son épouse ont été parmi les invités au dîner offert par le président des Etats-Unis Donald Trump et son épouse.

Le président de la République par intérim Rivo Rakotovao effectue actuellement à New York sa première sortie officielle en dehors du territoire national. Il y assiste depuis hier à la 73e Assemblée Générale des Nations Unies. Le président de la République par intérim est accompagné au cours de son déplacement onusien par le ministre des Affaires Etrangères Dovo Eloi Maxime et celui de la Santé Publique Rantomalala Harinirina Yoël. Cette 73e AG des Nations Unies est placée sous le thème : « Rendre les Nations Unies pertinentes pour les peuples : leadership mondial et responsabilités partagées pour les sociétés pacifiques, équitables et durables ».

