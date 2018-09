Seychelles: L'Autorité des pêches des Seychelles réduit la durée de la saison des concombres de mer à 8 mois

L'Autorité des pêches des Seychelles réduit la durée de la saison des holothuries à huit mois, une baisse du nombre de captures ayant été enregistrée lors des saisons précédentes, a indiqué un haut responsable de l'autorité.

À compter de cette année, la saison de pêche des holothuries connues aussi comme concombre de mer durera d'octobre à mai au lieu d'octobre à juin comme l'une des nouvelles mesures prises par l'autorité pour assurer la durabilité de l'espèce.

"La diminution du nombre de prises est due à un changement quant à l'effort de pêche ainsi qu'à plusieurs autres composantes contributives", a déclaré Calvin Gerry, directeur général adjoint de l'autorité.

Il a déclaré à la SNA que «la quantité d'holothuries dans les eaux peu profondes diminuait et que les plongeurs devaient donc se déplacer dans des eaux plus profondes signifiant que davantage d'efforts ont été déployés dans la collecte de ces derniers. "

La saison est normalement fermée de juin à fin septembre, période pendant laquelle le temps est mauvais et les pêcheurs ne vont pas en mer. C'est le moment idéal pour laisser les stocks se rétablir.

Les concombres de mer sont des animaux marins avec une peau coriace et un corps allongé contenant une seule gonade ramifiée trouvée dans le fond marin dans le monde entier.

Ils sont ainsi nommés en raison de leur ressemblance avec le fruit du concombre et sont consommés frais ou séchés dans diverses cuisines. Les concombres de mer sont considérés comme un mets de choix en Asie de l'Est et du Sud-Est.

Photo : Concombre de mer séché sur un marché en Asie . (Wikipedia) Photo License: CC BY 2.0

La visibilité sous l'eau est un autre élément qui a contribué à la réduction des captures. Un skipper et ancien plongeur, Marcus Quatre, a déclaré que la mauvaise visibilité est l'un des effets secondaires du changement climatique.

«L'eau devient de plus en plus froide et la visibilité réduite. La saison passée, nous avons rencontré des difficultés de pêche à cause de cela. Cela ne signifie pas qu'il n'y a pas beaucoup de concombres de mer, ce sont les conditions qui sont difficiles, ce qui pose un défi lors de la plongée », a déclaré M. Quatre, qui travaille dans l'industrie depuis 12 ans.

Depuis le début de l'année, l'autorité a jugé nécessaire d'instaurer un système de quotas pour chacune des trois espèces d'holothuries visées: le poisson-tétine, le poisson-tétine blanc et le sébaste.

Le total admissible des captures pour les trois espèces au mois de janvier de cette année s'élève à 375 000 unités.

Le quota pour le poisson-tétine est de 281 250 unités, le poisson-tétine blanc 56 250 unités et le sébaste épineux 37 500 unités. Celui-ci sera réparti entre les 24 bateaux de pêche autorisés au début de la saison.

M. Quatre a déclaré que ces nouvelles mesures encourageront une pêche durable.

«Ces ressources doivent être protégées à la fois pour la génération future et pour les pêcheurs actuellement dans la pratique», a-t-il déclaré.

L'Autorité de pêche des Seychelles dépend fortement des données pour surveiller correctement les stocks de poissons et pour s'assurer que les pêcheurs communiquent correctement les informations aux autorités, un système de journal de bord a été mis en place en 2011.

«Nous essayons également d'intégrer la technologie dans notre manière d'opérer. La plupart du temps, tout le monde a un smartphone et dans le cadre du projet SEACUSEY, nous avons développé une application pouvant être utilisée sur n'importe quel smartphone, pour collecter des informations sur la pêche du concombre de mer », a déclaré M. Gerry.

Le projet SEACUSEY, qui s'est déroulé de mars 2017 à septembre 2018, visait à améliorer la gestion des ressources halieutiques et la gouvernance pour la pêche au concombre de mer aux Seychelles.

SFA s'est associé avec les associations locales d'holothuries, l'Université de La Réunion, l'Institut de Recherche pour le Développement France (IRD) afin de mener à bien ce projet.

Des essais de l'application ont été effectués avec des skippers au cours de la dernière saison.

M. Quatre, qui a utilisé l'application pendant plusieurs jours, a déclaré que c'était «un moyen plus efficace de consigner des informations tout en facilitant et accélérant notre travail».

M. Gerry a déclaré que «tous les skippers souhaitent utiliser l'application, ce qui rendra la saisie et la collecte d'informations plus précises et plus rapides».

Dans le cadre du même projet, des études ont été menées pour mieux connaître le poisson-tétine, unique aux Seychelles.

Les résultats ont montré que cette espèce arrivait à maturation avec une longueur moyenne de 33 centimètres, une information que l'autorité n'avait pas auparavant.