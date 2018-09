Algérie: Propos sur Bouteflika - L'ambassadeur de France à Alger obligé de se démarquer

Car Bernard Bajolet n'est pas n'importe qui. Cet ancien diplomate est surtout l'ex-directeur général des renseignements extérieurs français, poste qu'il a occupé sous François Hollande entre 2013 et 2017. Sa phrase n'est donc pas passée inaperçue, d'autant qu'il a enfoncé le clou lundi lors d'un déjeuner à Paris avec la presse diplomatique. « Soyons clairs, je souhaite longue vie au président Bouteflika. Je ne suggère donc pas qu'on le débranche », a-t-il tenté de se justifier. Avant d'ajouter : « Cette momification du pouvoir algérien sert certains groupes qui espèrent continuer à se maintenir et à s'enrichir. »

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.