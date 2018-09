Congo-Brazzaville: Alimentation scolaire - Le Japon octroie une aide supplémentaire d'environ un milliard FCFA au pays

L'accord de réception du don composé de conserves, destiné à la prise en charge de cinqunate-quatre mille élèves, issus de trois cent dix-huit écoles des départements de la Likouala, du Pool, de la Bouenza, des Plateaux, de la Cuvette, de la Lékoumou et de la Sangha, a été signé le 25 septembre, à Brazzaville.

Le gouvernement japonais vient d'offrir une nouvelle aide alimentaire d'environ 1 800 000 dollars, soit plus d'un milliard FCFA en faveur des élèves des écoles primaires du Congo. A travers ce programme, une attention particulière sera portée sur soixante-cinq écoles ORA (Observer, réfléchir et Agir) qui visent à promouvoir l'éducation des enfants autochtones. Représentant son pays, l'ambassadeur du Japon en République du Congo, Hiroshi Karube, a indiqué que cette offre vise à améliorer la sécurité alimentaire et à lutter contre la malnutrition dans les milieux scolaires.

« Dans sa coopération, le Japon tient compte de l'aspect de la contribution à une croissance inclusive et durable du Congo et met activement en œuvre un soutien pour améliorer le cadre de vie de base de la population congolaise. Je suis convaincu qu'assurer la nourriture à travers un programme de cantine scolaire permettra d'améliorer davantage l'environnement de l'éducation des élèves », a déclaré le diplomate japonais.

Il a également rappelé la mise en place d'un programme d'appui axé sur le développement des ressources humaines au Japon. En effet, Hiroshi Karube espère que les conserves fournies deviendront des aliments pour la croissance des enfants. « Ce sont eux qui seront responsables de l'avenir de la République du Congo et serviront également de pont pour les relations d'amitié entre nos deux pays », a-t-il conclu, estimant que la cantine scolaire était aussi indispensable pour atteindre la vision des autorités congolaises consistant à l'augmentation du taux de scolarisation dans le pays.

Agence d'exécution du projet, le Programme alimentaire mondial (PAM) a, quant à lui, salué l'attachement du Japon aux cantines scolaires au Congo. « L'accès à la cantine scolaire mettra les enfants vulnérables en condition d'assister aux cours et d'acquérir les savoirs nécessaires pour préparer leur avenir. Des études économiques ont prouvé qu'au Congo, un dollar investi dans la cantine scolaire produit 9.6 dollar de retombées sociales », a rappelé le représentant du PAM au Congo, Jean-Martin Bauer. Il a précisé que le soutien du Japon s'inscrivait dans une dynamique rassemblant d'autres partenaires au développement.

Le Congo honore ses engagements

Il s'est, par ailleurs, félicité de la reprise de la contribution du gouvernement au programme d'alimentation scolaire. Pour cette rentrée scolaire, a-t-il dit, le Congo a offert environ quarante-sept tonnes de sel iodé pour les cantines scolaires. Selon lui, cette contribution, en ces moments difficiles, témoigne de l'attachement du gouvernement au bon fonctionnement de ce programme.

Paraphant le document côté congolais, le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Anatole Collinet Makosso, a reconnu la place du programme d'alimentation scolaire. D'après lui, cette politique contribue à l'amélioration de la qualité de l'éducation, à la formation d'une élite responsable et à la lutte contre le décrochage scolaire. Il a, enfin, remercié le gouvernement japonais qui a mis à la disposition du Congo un apport alimentaire nécessaire pour maintenir les enfants sur le banc de l'école.

« Toute la reconnaissance au PAM qui ne ménage aucun effort pour rechercher des partenaires permettant de garantir la pérennité de ce projet en cette période difficile pour le Congo où il nous arrive, parfois, d'éprouver des difficultés de mobiliser la ressource, notamment les fonds de contrepartie. Mais le PAM, jouant le rôle pionnier, ayant pratiquement pris le leadership de cette politique, réussit à trouver des partenaires pour nous faire réussir cette politique », a-t-il reconnu.

Rappelons que le gouvernement du Japon a déjà contribué, depuis 2007, à hauteur de vingt-deux millions de dollars américains au programme d'alimentation scolaire en République du Congo à travers le PAM. Cette nouvelle contribution permet de fournir, avec celle du programme McGovern-Dole de l'USDA (2018-2022), aux élèves un repas plus complet, plus consistant et plus nutritif. S'agissant du Congo, le pays s'est doté en 2016, avec l'appui du PAM et des partenaires, d'une Politique nationale d'alimentation scolaire dont la vision est « une alimentation scolaire durable, de bonne qualité et à base de produits locaux pour tous les enfants inscrits dans toutes les écoles de l'enseignement de base à l'horizon 2025 ».