Congo-Brazzaville: Ecoles paramédicales - Nicéphore Fylla Saint Eudes sollicite le soutien de l'OMS dans la formation des personnels

Le ministre de l'Enseignement technique et professionnel, de l'emploi et de la formation qualifiante a fait part de sa demande à la représentante de l'agence onusienne au Congo, le Dr Fatoumata Binta Tidiane Diallo, avec laquelle il a échangé le 25 septembre, à Brazzaville.

Arrivée en fin de mandat au Congo, la représentante de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a été reçue en audience par le ministre en charge de l'emploi et de la formation qualifiante. Les questions de coopération ont été au centre de l'échange entre les deux personnalités, notamment la revue des projets menés ensemble. C'est ainsi qu'Antoine Thomas Nicéphore Fylla Saint Eudes a remercié Fatoumata Binta Tidiane Diallo pour l'accompagnement et les résultats attendus du Projet d'appui au développement des ressources humaines en santé ainsi que la mise à disposition de son conseiller « Mère et enfant » pour l'élaboration du nouveau programme des sages-femmes et le suivi des missions des experts de l'Université de Montréal (Canada). Le ministre a saisi cette occasion pour solliciter le soutien de l'OMS au renforcement des capacités de formation des ressources humaines dans le domaine de la santé.

Par ailleurs, Antoine Thomas Nicéphore Fylla Saint Eudes a plaidé pour que l'organisation onusienne apporte son concours en vue de la mise en œuvre des recommandations de l'étude de la Croix Rouge française sur l'offre de formation des écoles paramédicales.

Le ministre a, en outre, présenté à son interlocutrice des demandes portant notamment sur l'appui de l'OMS à la formation pédagogique des enseignants recrutés parmi les professionnels de santé ; la mise à disposition d'experts en qualité de conseillers pédagogiques afin d'appuyer la réforme de l'enseignement paramédical ; la mise à disposition d'équipements pour les travaux pratiques (mannequins, simulateur, petit équipement médical comme seringues, pansements, boîte de pansement, etc.) ; l'appui à la création d'une école paramédicale dans la Likouala, un département à haut risque de santé publique.

A son tour, la représentante de l'OMS a passé en revue les réalisations majeures que son institution a réalisées dans le pays au cours de son mandat. Il s'agit, entre autres, de la signature de la convention de partenariat relative à la formation des paramédicaux à la faculté des sciences de la santé; le renforcement des capacités par la mise à disposition des équipements et supports pédagogiques aux écoles paramédicales de Pointe-Noire et Brazzaville.

Fatoumata Binta Tidiane Diallo a également rappelé au ministre les principaux défis à relever dans le cadre de la formation qualifiante et de l'emploi au Congo, précisément le renforcement du concept « santé dans toutes les politiques » ; l'utilisation du personnel de santé qualifié pour les formations des paramédicaux ; le passage à l'échelle de la formation qualifiante des paramédicaux au niveau de la faculté des sciences de la santé ainsi que le développement des mécanismes conjoints de suivi et d'évaluation de la formation qualifiante par les ministères en charge de la santé, de l'enseignement supérieur et l'enseignement technique et professionnel.