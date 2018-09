Congo-Brazzaville: BDEAC - Des réformes « historiques » pour améliorer la performance

L'institution peut désormais intervenir au-delà de la sous-région. Avec un nouveau mode de fonctionnement, elle espère ainsi consolider son image vis-à-vis des agences de notation financière.

Le Conseil d'administration qui s'est tenu le 24 septembre au siège de la Banque de dévéloppement des Etats de l'Afrique centrale (BDEAC), à Brazzaville, a aussi franchi une nouvelle étape dans la réforme des textes règlementaires de l'institution. Les administrateurs ont élargi le champ d'intervention aux pays actionnaires de la banque qui ne sont pourtant pas membres de la Cémac (Communauté économique et monétaire des Etats de l'Afrique centrale).

Ce nouveau dispositif concerne surtout le Maroc qui a intégré, en 2016, le capital de la banque ainsi que la Chine à travers sa banque de développement. Le président du conseil, Fortunato-Ofa Mbo Nchama, a salué un moment historique car il s'agit des réformes les plus profondes jamais adoptées au niveau de la Banque.

« Ces réformes visent à transformer le fonctionnement de l'institution pour qu'elle s'adapte aux standards internationaux. En ce qui concerne le choix du personnel, les ressortissants des pays actionnaires de la BDEAC peuvent également faire partie du personnel de l'institution financière. On gagnerait en choix de compétence », a assuré Fortunato-Ofa Mbo Nchama.

La BDEAC veut, à travers ces réformes, atteindre les objectifs communautaires contenus dans son plan stratégique 2017-2022 qui consiste à financer et à promouvoir la diversification des économies de la zone Cémac, y compris à financer la petite et moyenne industrie pour la transformation des matières premières. L'une des solutions passe par la gestion optimale du personnel, d'où la définition de nouvelles règles fondées sur l'éthique et la déontologie applicables aux administrateurs, dirigeants et agents de la Banque.

Notons qu'au cours de la troisième session du conseil d'administration ordinaire, le budget de l'exercice 2019 de la banque a été adopté, à plus vingt-huit milliards de FCFA. Une bonne partie de ce budget couvrira les dotations aux amortissements et provisions, les frais de personnel, les frais généraux, les charges financières et les opérations en capital.

En outre, le conseil a approuvé les nominations des nouveaux administrateurs titulaires et suppléants représentant le Gabon, la Guinée équatoriale, la France, la Banque africaine de développement et la Commission de la Cémac qui a rejoint le cercle fermé des actionnaires de l'institution.