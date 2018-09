Congo-Brazzaville: Coopération - Cuba et le pays veulent renforcer leurs relations en matière de sports

La République du Congo et la République de Cuba entretiennent depuis cinquante ans de bonnes relations dans plusieurs domaines : éducation, politique, agriculture, santé. Cuba qui n'a jamais négligé le sport avait occupé la 18e place lors des derniers Jeux Olympiques de Rio en 2016 avec onze médailles. Manuel Serrano a souhaité que le nouvel accord soit signé dans son pays afin de permettre au ministre des Sports et de l'éducation physique, Hugues Ngouélondélé, de visiter Cuba.

Le document signé en 2005, a-t-il expliqué, mettait beaucoup plus en valeur l'athlétisme et la boxe. Dans le nouvel accord en étude, la priorité sera aussi donnée à l'athlétisme tout en l'élargissant à d'autres spécialités. « Nous devons signer un nouvel accord, si c'est possible à Cuba. L'ancien accord s'occupait de l'athlétisme, la boxe et quelques disciplines sportives. Le nouveau va s'occuper de l'athlétisme aussi et d'autres spécialités », a-t-il commenté.

