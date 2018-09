Cote d'Ivoire: Cérémonie de dot - Le couple Dabo perpétue la tradition

Bien que vivant sur les bords de la Sène avec sa concubine, Dabo Ibrahim, agent de sécurité de son état, n'a pas coupé pour autant les liens avec les traditions de ses ancêtres. Et pour cause, il est revenu sur ses bases pour célébrer la dot de son épouse, Mlle Assobo Hyta, avec qui il vit à Paris. La cérémonie s'est déroulée le week-end dernier à Yopougon-Pmi.

Négociations entre les deux familles, remise symbolique d'argent, de pagnes, de boissons et biens d'autres présents puis buffet. Le tout dans une ambiance rythmée par des artistes. C'est l'essentiel de ce que l'on retient de cette cérémonie marquant la dot d'Assobo Hyta.

« Plus qu'un simple sacerdoce, c'est le respect de nos traditions et partant, l'engagement d'un homme qui n'a pas coupé les racines avec nos pratiques. Au-delà de la distance qui sépare Paris et Abidjan, et les présents offerts, je suis convaincu que ma fille est désormais en de bonnes mains », a indiqué M. Adji Valentin, géniteur de l'heureuse mariée.

Une joie partagée par la famille Dabo avec à leur tête M. Sylla qui a promis tout mettre en œuvre pour le bonheur total du couple.

Considérée comme le mariage traditionnel marquant l'union officielle d'un couple dans les cultures ivoiriennes, la dot est de plus en plus célébrée de nos jours. C'est pourquoi le couple Dabo a voulu rester en phase avec cette donne qui a désormais dépassé nos frontières, avec les mêmes codes organisationnels qu'un mariage, voire plus.