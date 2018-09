Maroc: Participation de 20 sportifs marocains aux JOJ 2018 à Buenos Aires

Vingt sportifs marocains, engagés dans huit disciplines, prendront part aux Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ-2018), prévus dans la capitale argentine Buenos Aires du 6 au 18 octobre prochain, a-t-on appris, vendredi, auprès du Comité national olympique marocain (CNOM).

Comme à l'accoutumée, ce sont les champions d'athlètisme qui seront présents en grand nombre, avec la participation d'Abderrazak Mouzdahir (110m haies), Mohamed Abouettahery (800m), Hamza Sekhmani (2000m steeple), et Anass Essayi et Meryeme Azrour (1500m).

Prendront également part à cette édition, 4 pugilistes, à savoir Absessamad Abbaz (-56kg), Mohamed Boulaouja (-64kg), Yassine Elouarz (-69kg) et Hind Moustakim (-57kg), 3 Karatékas à savoir Nabil Ech-Chaabi (+68kg), Ouassama Edari (-61kg) et Yassine Sekkouri (-68kg), 2 taekwondoïstes, en l'occurrence Fatima-Zahra Aboufaras (+63kg) et Safia Salih (-55 kg) et 2 nageurs : Samy Boutouil (50m brasse et 100m papillon) et Ahmed Yassine Fliyou (50m brasse).

Le judo national sera représenté par Fatine Rzal (-52kg) et Anwar Zrhari (-81kg), la lutte par Zineb Ec-Chaabi (-49kg), alors que Jonas Ouahmid défendra les couleurs nationales dans les compétitions de voile (kitesurf dlalom).

Les JOJ sont une compétition multi-sports, similaire aux Jeux olympiques, mais réservée aux jeunes athlètes âgés de 14 à 18 ans. Elle a été créée par le Comité international olympique (CIO) lors de sa 119è session, qui a eu lieu à Guatemala City du 4 au 7 juillet 2007. Les JOJ ont lieu tous les 4 ans, en alternance été/hiver comme les Jeux olympiques, mais en décalage avec ces derniers de deux années.

Les premiers JOJ d'été ont eu lieu en 2010 à Singapour. La ville autrichienne d'Innsbruck a accueilli la première édition hivernale des JOJ, quelques mois avant que Londres n'accueille les Jeux olympiques d'été de 2012.

Les dernières éditions des JOJ d'été et d'hiver se sont respectivement tenues en 2014 à Nankin et en 2016 à Lillehammer. Dans le même ordre, les prochaines éditions seront organisées à Buenos Aires en 2018 et à Lausanne en 2020.