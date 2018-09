Maroc: Le WAC ne s'en remet toujours pas

Après l'élimination en Ligue des champions, le Wydad accroché à domicile en Coupe arabe

Ces derniers temps, les matchs se suivent et se ressemblent du côté des Rouge et Blanc. Après l'amère désillusion essuyée vendredi dernier, symbolisée par la perte de son titre en Ligue des champions, le Wydad de Casablanca a remis ça, moins de 72 heures après.

Incapable de puiser dans ses ressources la capacité de rebond qui caractérise les grands champions, le Wydad a été tenu en échec par les Libyens d'Ahly Tripoli (1-1), lors du match aller des 16èmes de finale du championnat arabe, lundi soir, au Complexe Mohammed V.

Plombés par un début de match amorphe, atone, sans idée, sans jus, ni volonté, les joueurs wydadis ont subi l'ouverture du score adverse. En effet, si le but ahlaoui, inscrit par Meftah Taqtaq (22'), est principalement dû à une intervention ridiculement ratée de Kharoubi, en amont, le moins que l'on puisse dire, c'est que le bloc défensif du WAC était en mode spectateur. Ne lui manquait plus que le pop-corn. « J'avais peur que nos joueurs soient fatigués, notamment à cause du match difficile de vendredi dernier », tenta de justifier Abdelhadi Sektioui, l'entraîneur par intérim du WAC. Mais au fond, à la lumière du groupe étoffé mis à sa disposition depuis le début de saison, cette excuse a du mal à tenir la route, à l'instar de la suivante : «Je n'avais aucune connaissance préalable de l'équipe libyenne ; je n'ai pas vu de match au cours de la dernière période », a-t-il ajouté.

Manque de temps ? Manque d'implication ? Lui seul pourra répondre à ces interrogations, comme à l'incompréhension qui accompagne son analyse d'après-match : « Nous avons bien joué, mais vous ne pouvez pas demander aux joueurs plus que leurs capacités, étant donné le manque de temps pour retrouver la forme physique, il y avait donc des choses positives. ». D'une part, « bien joué » est un bien grand mot. Le WAC ne doit son but égalisateur, sur un penalty transformé par Jebor (34'), qu'à une intervention mal maîtrisée d'un défenseur ahlaoui. Et d'autre part, l'essence même du football de haut niveau ne réside-t-elle pas justement dans la faculté d'une équipe à aller au-delà de ses limites ? Unique voie vers la progression. Quoi que, dans son raisonnement, Sektioui n'a peut-être pas tout à fait tort. Avec son statut d'intérimaire, qui confine d'ailleurs à l'irrespect envers un technicien de son calibre, on imagine les difficultés qu'il éprouve au moment de motiver des joueurs qui voient sans aucun doute en lui un homme sur la sellette.

En tout cas, le Wydad de Casablanca n'est pas vraiment à la fête. Il vit des moments troubles, aux antipodes des moments forts vécus il y a pile une année. Des moments lors desquels, les joueurs wydadis auraient certainement apprécié le soutien d'un public qui, au vu des travées à moitié pleines, lundi soir, ne se déplace que pour les grandes occasions. Heureusement, et pour ne pas sombrer dans une sinistrose aiguë, Sektioui et ses futurs ex-poulins, auront l'occasion de remettre les pendules à l'heure et les têtes à l'endroit, ce vendredi à Tunis, pour le compte du match retour.

Défaite à domicile de l'AS.FAR face au HUSA

L'AS.FAR s'est inclinée à domicile face au Hassania d'Agadir (0-1), lundi soir en match de la 3ème journée du Botola Maroc Telecom D1 de football, disputé à huis clos au Complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat.

L'unique but des visiteurs a été marqué à la sixième minute du temps additionnel (90è+6) de la rencontre par Jalal Daoudi, en transformant un penalty.

En signant sa première victoire de la saison, le HUSA se hisse à la 7è place au classement général, aux côtés de son adversaire du soir, du Raja de Casablanca, Youssoufia Berrechid et de l'Ittihad de Tanger.