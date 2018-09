Algérie: Bajolet, Driencourt et la vie «artificielle» du président Bouteflika

«Dans sa dernière sortie médiatique, Bernard Bajolet, ancien ambassadeur de France en Algérie et ex-chef de la DGSE sous Nicolas Srakozy, a parlé en son nom et il n'engage en aucun cas les autorités officielles françaises », a affirmé lundi devant la presse Xavier Driencourt, en marge d'une activité à l'Assemblée populaire algérienne.

Lui qui croyait dire ce que tout le monde sait, ne savait pas qu'il avait jeté une pierre dans un lac dormant, ou qu'on croit dormant. Et si ce n'étaient pas les médias algériens qui appelaient les décideurs à sortir de leur mutisme à propos de ces déclarations, Al Mouradia voudrait manifestement garder un secret de Polichinelle et faire de la bouffonnerie une politique d'Etat ... espèrant tourner le dos à une question majeure : qui gouverne l'Algérie ?

Dans un entretien accordé au journal français Le Figaro, le 21 septembre courant, Bernard Bajolet, en sa qualité d'ex-ambassadeur de France à Alger , mais aussi et surtout d'expert du monde arabo-musulman et ancien directeur général de la Sécurité extérieure (DGSE), a tout simplement dévoilé l'indicible: «Le Président Bouteflika, avec tout le respect que j'éprouve pour lui, est maintenu en vie artificiellement ». Un ton diplomatique au degré zéro !

