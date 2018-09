Afrique: La Banque Africaine de Développement et le Mauritius Commercial Bank Group se liguent

Le Maroc, intimement convaincu que le Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l'Union africaine a les… Plus »

L'ADBF sera adossé à l'AfDB/AFMI Bloomberg African Bond Index, un indice qui comprend des obligations souveraines africaines en monnaie locale de huit pays africains, à savoir : l'Afrique du Sud, le Botswana, l'Égypte, le Kenya, le Nigéria, la Namibie, le Ghana et la Zambie. Les obligations souveraines d'autres pays seront incluses dans l'indice au fil du temps. MCB Investment Management Co Ltd (MCBIM), une filiale de MCB Capital Markets, a été nommée gestionnaire de fonds de l'ADBF.

Il s'agit du premier fonds négocié en bourse à titres souverains et à compétences multiples sur le continent. L'ADBF est né de l'Initiative africaine des marchés financiers (AFMI) qui vise à renforcer les économies africaines en réduisant leur dépendance à la dette libellée en devises, en élargissant la gamme des options de financement disponibles et en jouant le rôle de catalyseur pour l'intégration des marchés régionaux. La BAD est l'investisseur de référence de l'ADBF, avec un engagement de 25 millions USD.

