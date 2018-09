Maroc: La Zaouia d'Ahansal organise la 4ème rencontre nationale du soufisme

La Zaouia d'Ahansal organise mardi au Mausolée Sidi Saïd à Zaouiat Ahansal (Azilal) la 4ème Rencontre nationale du soufisme sous le thème "Le soufisme : Connaissance, évocations (Dikr) et générosité", en présence des disciples de la Tariqa Ahansalia venus de toutes les régions du Royaume ainsi que les membres du conseil des oulémas dans la province.

Lors de cette rencontre, les organisateurs prévoient, entre autres, une opération de circoncision d'enfants nécessiteux ainsi qu'une distribution de vêtements et de médicaments, à l'initiative de l'Association Taghlasset pour le développement et la coopération, en partenariat avec le conseil de la région de Béni Mellal-Khénifra.

L'ouverture officielle de cette manfestation religieuse sera marquée par une lecture du Saint Coran, des panégyriques du Prophète Sidna Mohammed, du Samaâ, du Madih ainsi que des causeries religieuses, outre des interventions du président du conseil local des oulémas et du délégué provincial du ministère des Habous et des Affaires islamiques. Dans une déclaration à la MAP, le chef spirituel de la Tariqa Ahansalia, Moualy Abdelmalek Outghliasset a indiqué que la Tariqa qui dispose de 64 sections dans le pays, a été fondée le 1er Chaâbane 800 de l'Hégire par Sidi Saïd Ben Omar. Et de souligner que l'objectif de ce conclave national des soufis est de faire connaître le legs religieux de la Zaouia d'Ahansal et son histoire ainsi que la valorisation du patrimoine cultuel et culturel dans le région, de manière à en faire un levier pour le développement local, la promotion des valeurs de l'unité et de solidarité ainsi que la consolidation des liens de fraternité et d'entraide entre les cheikhs des Zaouias dans le Royaume.

Il a aussi noté que les rencontres du soufisme organisées par sa Zaouia visent à faire découvrir les vertus du soufisme au public et à révéler la dimension spirituelle de l'islam.

Pour sa part, le président du conseil des oulémas d'Azilal, Mohamed Hafed a affirmé que les disciples de la Zaouia Ahansalia oeuvrent à la promotion des vraies valeurs de l'islam pour faire barrage à toutes les formes de radicalisation.