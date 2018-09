Maroc: Concours officiel de saut d'obstacles

Le Maroc, intimement convaincu que le Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l'Union africaine a les… Plus »

"Une progression qui fait déjà notre fierté et notre joie et réaffirme les efforts déployés par la SOREC et l'ARMECPSA, afin d'encourager les propriétaires des races pur-sang arabe à les acquérir et les élever, tout en mettant à leur disposition l'accompagnement et l'infrastructure dont ils ont besoin", s'est-il réjoui.

Ainsi, le Haras Royal de Bouznika a raflé les médailles d'or par les chevaux "Jinane Bouznika" (juniors femelles) et "Marsal Al Shaqab" (seniors mâles). Les médailles d'argent ont été décrochées par les chevaux "Dirwat Bouznika" (seniors femelles) et "Ezzaim Bouznika" (seniors mâles), alors que la médaille de bronze est revenue à "Gharrar Bouznika"(juniors mâles).

En s'adjugeant 5 médailles, deux en or, deux en argent et une de bronze, les chevaux du Haras Royal de Bouznika ont dominé les quatre concours de ce championnat national, organisé en partenariat avec l'Association Royale marocaine des éleveurs de chevaux pur sang arabe (ARMECPSA).

Copyright © 2018 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.