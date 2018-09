Algérie: Benghabrit - Nécessité d'intensifier les efforts pour un système éducatif performant

Pour ce qui est de la formation, Mme Benghabrit a précisé que son département assure une formation à tous les fonctionnaires du secteur notamment les enseignants et les inspecteurs, et ce dans le cadre du plan sectoriel stratégique de formation.

Concernant la modernisation des modes de gestion, elle a cité les mesures adoptées, dont l'établissement de réseaux chargés de l'évaluation de la performance des fonctionnaires du secteur, l'application du principe de responsabilité, l'utilisation des Technologies de l'information et de la communication (TIC) et autres.

Lors d'un exposé sur le secteur présenté devant la commission de l'Education, de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et des Affaires Religieuses de l'Assemblée populaire nationale (APN), Mme Benghabrit a indiqué que le secteur "apporte les améliorations nécessaires pour un système éducatif performant, notamment en ce qui concerne le traitement pédagogique, le développement des modes de gestion et la mise en œuvre du plan stratégique national de formation".

