Algérie: Oran - Tristesse et affliction à l'enterrement de l'ancien international Lahouari Beddiar

Même impression de son autre ancien camarade sous le maillot "Rouge et Blanc", en l'occurrence le gardien de but, Louanes Mohamed "Il était très modeste, malgré son poids dans l'équipe. Il était notre grand frère. Il nous aidait énormément. Moi, j'ai joué avec lui pendant quatre ans. Je n'en garde que de bons souvenir".

Des anciens joueurs d'autres régions du pays, à l'image d'Ali Bencheikh et Omar Betrouni, deux anciennes vedettes du MC Alger, ont également fait le déplacement à El-Bahia pour assister à la cérémonie, marquée par une grande tristesse et affliction qui se lisaient sur les visages de tous les présents.

