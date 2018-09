Algérie: Transport aérien - Homologation de l'aérodrome d'In Aménas, ce mercredi

Le vol consiste à effectuer des essais d'atterrissage, de roulage, freinage et de décollage, ainsi que les vérifications des équipements et instruments d'exploitation et de navigation aérienne, a conclu le communiqué.

S'inscrivant dans le cadre du programme de développement et de désenclavement des régions du grand sud, initié par le Président de la République, à l'effet de redynamiser divers axes économiques, tels que touristique, agriculture, industriel et autres, le projet consiste en premier lieu, à renforcer la piste secondaire (2345x45) m, livrée en septembre 2015.

Alger — L'aérodrome d'In Aménas dans la wilaya de Tamanrasset, considéré comme un pôle stratégique et économique, sera homologué ce mercredi, a indiqué mardi un communiqué du ministère des Travaux publics et des Transports.

