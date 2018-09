Algérie: Rencontre sur la tuberculose - Hasbellaoui mercredi à New York

L'Algérie a également procédé à la création des centres et services de lutte et traitement de la tuberculose ainsi que les maladies respiratoires dans l'ensemble du territoire national, a noté la même source, ajoutant qu'au cours de cette réunion de haut niveau, l'Algérie affirmera son engagement à soutenir la stratégie mondiale visant à l'éradication de cette maladie.

Il est à signaler que la lutte contre la tuberculose compte parmi les principales priorités de l'ensemble des systèmes de santé dans le monde, a ajouté la même source, relevant que l'Algérie, un des pays leaders en matière d'exécution des consignes de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) dans la lutte contre cette maladie a réalisé, grâce à son programme national de lutte contre la tuberculose, de "remarquables progrès en matière de diagnostic et de traitement de plus de 90%".

"Le professeur Mokhtar Hasbellaoui, ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, participera à une réunion de haut niveau consacrée à la lutte contre la tuberculose, qui se tiendra mercredi 26 septembre 2018 à New York (Etats-Unis) en marge de la 73e session de l'Assemblée générale des Nations unies", a précisé la même source.

- Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mokhtar Hasbellaoui participera à une réunion de haut niveau consacrée à la lutte contre la tuberculose, qui se tiendra mercredi à New York (Etats-Unis), a indiqué mardi un communiqué du ministère.

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.