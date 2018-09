Ile Maurice: Document déposé au Parlement - Plus de Rs 1 million mensuellement aux conseillers du PM

Rs 1 310 765. C'est le montant mensuel des salaires et des allocations de 13 conseillers attachés auprès du Premier ministre (PM) et ministre des Finances, Pravind Jugnauth. Dans un document déposé au Parlement vendredi 21 septembre, à la suite d'une question de la députée Danielle Selvon datant du 27 mars, le chef du gouvernement donne les salaires et allocations de ses conseillers. Quelques-uns de ces derniers touchent également une compensation dont le montant n'est pas précisé dans le document.

Dans la plupart des cas, les allocations qu'ils perçoivent servent à couvrir les frais de transport. Gérard Sanspeur et le Dr Streevarsen Pillay Narrainen obtiennent une allocation d'extra duty. Pour sa part, Mohamad Oozeer bénéficie d'une personal allowance de Rs 15 750. Krishnanand Guptar touche, de son côté, une allocation mensuelle pour sa performance. Dans sa réponse, le PM affirme que Kimberley Catlow et David Jonathan Luchmun ne sont plus attachés à son bureau alors que Rendhee Veeren a soumis sa démission le 18 avril.

Par ailleurs, répondant à question précédente de Reza Uteem datant du 4 avril 2017, le chef du gouvernement avait soumis une liste de conseillers toujours attachés à son ministère. Ils sont : sir Bhinod Bacha, Ramprakash Maunthrooa, Jean François Chaumière, Mavendra Singh, Georges Chung Tick Kan, Rama (Rudy) Krishna Veeramundar, Sarah Rawat Currimjee, Dario Thumiah, et Mahmad Ally Dahoo. Leur salaire ne figure pas dans le document déposé au Parlement vendredi.